Это не лень и не прокрастинация. Как понять, что вы выгорели до дна

«В психологии нет понятия лень. Это то, чем мы прикрываем другие проблемы. Вы можете думать, что главный риск для карьеры неопределенность мира, но главный риск — вы сами». Спасаемся от выгорания.

Выгорание легко маскируется под другие состояния. Нам может казаться, что мы просто устали или ленимся, а в итоге все заканчивается заявлением на увольнение и отсутствием сил. Олеся Ахмеджанова в своей колонке на сайте «Манн, Иванов и Фербер» перечисляет подсказки, которые помогут вам узнать выгорание в самых разных ситуациях. Главное — в материале DK.RU.

1. Что такое выгорание?

Выгорание — это следствие разрыва между тем, что от нас требует среда, и тем, кто мы есть и чем обладаем. Эта штука накопительная.

2. Есть три критерия, по которым можно определить выгорание:

Истощение — физическое и ментальное. Когда человек чувствует, что он невероятно устал.

Эмоциональное отстранение. Человек не хочет ни с кем общаться, его начинает потряхивать от людей.

Снижение профессионализма. Человек не чувствует смысла в том, что он делает. Ему не хочется делать задачи, которые раньше нормально удавалось решать.

3. Кто чаще всего подвержен выгоранию?

Нельзя говорить о том, что люди, обладающие какими-то личностными характеристиками, однозначно будут выгорать. Или люди, которые работают в определенных сферах, однозначно будут выгорать. Тут скорее другие критерии.

В зоне риска люди, которые:

совмещают разные роли (сотрудник-семьянин-родитель);

сталкиваются каждый день со страданиями других (например, врачи);

не могут контролировать свою жизнь (например, родитель, жизнь которого подчиняется режиму ребенка);

вынуждены ухаживать за другими в ущерб своим интересам (те, кто ухаживает за хроническими больными, родственниками);

не чувствуют себя безопасно на работе (есть риск увольнения);

пытаются соответствовать высоким требованиям.

4. Спокойно: это не лень

В психологии нет такого понятия. Лень — то, чем мы прикрываем много разных проблем, из-за которых мы что-то не делаем.

На уровне психических механизмов лени как таковой не существует. У нас есть: конкурирующая мотивация, усталость, непонимание, снижение контроля и исполнительной функции. Множество процессов, на которые мы клеим ярлык «лень». Тут надо разбираться, что происходит внутри конкретного человека.

5. Профилактика — всему голова

Мы живем в капиталистическом обществе, в котором высока ценность производительности и эффективности. Это стимулирует нас к тому, чтобы выжимать из себя максимум. Теоретически каждый человек сталкивается с выгоранием. Главное решение этой проблемы — профилактика.

6. Остановиться и разобраться

Не существует единого способа выйти из выгорания. Но первый шаг — это остановиться и разобраться, что происходит.

Важно провести ревизию:

своей среды;

своего отношения с собой (что вы от себя ждете и что о себе думаете);

своих ресурсов (возможно, у вас есть помощники, которых вы не замечаете);

неэффективных стратегий поведения (например, вы пытаетесь заглушить свои чувства едой или просмотром сериалов).

Только после того, как вы определите эти 4 вещи, можно начинать решать проблему: самостоятельно, читая книги или обращаясь за помощью к психотерапевту.

7. Может просто посидеть и отдохнуть?

С выгоранием нужно работать комплексно: отдельные практики, типа посидеть, подышать или отдохнуть, не сработают. Как это делать?

— Замечать индикаторы выгорания, знать и исключать факторы, которые вызывают это состояние у вас. Например, «ловить» мысли, которые возникают у вас при стрессе.

— Научиться принимать то, что не можете контролировать. Мы можем занять наблюдательную позицию и с любопытством смотреть на то, что не подчиняется нашему влиянию.

— Знать свои ценности. Есть исследования, которые показывают, что люди, хорошо осознающие свои цели и способности, больше других защищены от выгорания.

— Не избегать проблемы. Часто люди, попадая в какие-то ситуации, стараются их не замечать. Важно признавать свои чувства: это возвращает ощущение контроля над своей жизнью.

— Учиться управлять эмоциями и ресурсами. Важно понимать, какие у вас есть ресурсы: например, поддержка близких людей или знания.

8. Так может, в отпуск?

Отдыхать надо. Но отпуск может дать человеку только временное облегчение состояния и помочь ему восстановить силы. А затем человек снова вернется в систему, которая привела к выгоранию. Надо работать с причинами и поддерживающими факторами.

9. Как улучшить ситуацию прямо сейчас?

Главный навык в ограниченных условиях — навык быстрого переключения сознания и релаксации.

Учимся отключаться:

— по 15 минут 4 раза в день;

— наедине с собой;

— в полном ощущении присутствия в моменте;

— в контакте со своим телом и эмоциями.

Например, проводите каждый день 15 минут наедине с собой: без звуков, отвлекающих гаджетов, в полной тишине, наблюдая за тем, что происходит вокруг вас. С любопытством наблюдайте за внешним миром. Смотрите вокруг и внутрь себя. Это контакт с полным отключением от всего происходящего — то, что запускает экспресс-восстановление.

10. Главный риск — мы сами

Нам может казаться, что самый главный риск для нашей карьеры — неопределенность окружающего мира. Но самый главный риск — мы сами. Мы можем стать для себя слабым звеном.

Главное, что нужно запомнить: нужно прийти к эффективному режиму восстановления до того, как вы достигнете предела собственной прочности.