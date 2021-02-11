«Я работал 20 минут в день, но и это дало результаты». Что делать, если очень устал

Вы хотите многого, но сил едва хватает на пару телефонных звонков? Почему заставлять себя работать — не всегда верная стратегия и что делать, если вы опустошены морально и физически.

Кинан Эрикссон, писатель, коуч и биохакер, рассказал в блоге на Medium о том, как борьба с болезнью научила его быть эффективным. Какие уроки он вынес и считает полезными для других?

Достаточно сложно придерживаться намеченного, даже когда ты полон энергии. А уж когда ты истощен, это кажется невозможным. Я постоянно так себя чувствовал, но все же мне удалось открыть свой бизнес и вылечиться от хронической усталости. Я сделал это, научившись быть абсолютно эффективным и полностью приняв границы своих возможностей, — пишет Кинан, поборовший синдром хронической усталости.

Настройтесь на длинный путь

Бизнесмен решил, что полностью вылечится, но понимал, что путь будет долгим:

Я твердо убежден, что мы переоцениваем то, что можем сделать за год, и недооцениваем то, что можем сделать за десять лет. Я знал, что для выздоровления от СХУ обычно требуются десятки лет (если оно вообще происходит). Я принял тот факт, что мой проект может растянуться на десятилетие или больше. Как только я смирился с этим, я мог решительно встречать каждый новый день.

Сравните: до возникновения проблем со здоровьем у меня было восемь разных жизненных проектов, которые я хотел закончить за один год. Первый шаг в поддержании продуктивности, когда вы истощены, — это способность мыслить широко. То есть стремиться к желаемой цели, которая четко определена, но находится далеко.

Осознание того, что вам придется трудиться годами, заставит вас больше сосредотачиваться на последовательности и меньше — на интенсивности. Прошло почти два года, прежде чем я впервые заработал деньги писательством. Мне также потребовался целый год и $350 на программу детоксикации, которая восстановила 70% моего здоровья.

Сократите свою временную шкалу

Затяжная игра — это правильная установка вашей решимости. Сокращение временной шкалы касается того, что вы делаете сегодня. Об этом хорошо говорится в выражении «для каждого дня достаточно своей заботы».

Мне удавалось оставаться продуктивным, если я концентрировался только на одном дне. Вместо того, чтобы переживать о дедлайнах, я последовательно шел к своим целям. Когда вы слишком измотаны, чтобы думать о следующей неделе, подумайте о сегодняшнем дне.

В первую очередь делайте самое важное

В нашей психологии есть что-то, что заставляет нас откладывать важные дела на потом. Каждый раз, думая о самой важной задаче, я ощущаю, что нужно продолжать готовиться, думать и планировать. К тому времени, когда я действительно хочу поработать, я уже устаю или отвлекаюсь.

Поэтому я начал делать самое важное в первую очередь. И все изменилось.

У меня есть распорядок

Когда вы постоянно утомлены, усталость от решений становится вполне реальным явлением. Решение? Распорядок дня. Когда я был болен, я заставлял себя соблюдать только три вещи: утренний ритуал, работа над «одной задачей» и строгое время отхода ко сну.

Когда мое здоровье улучшилось и появилась энергия, я расширил структуру дня, но эти моменты по-прежнему остаются базовыми.

Обязательный отдых

Хотя последовательность — ключевой фактор, худшее, что вы можете сделать, когда истощены, — это отказаться от отдыха. Будучи больным, я не заставлял себя работать часами, а фокусировался только на 20 минутах. Я повышал свою продуктивность, посвящая эти 20 минут самой важной задаче. И в этой формуле нет трудоголизма.

Я добивался успеха как благодаря работе, так и благодаря отдыху. В ответ на выгорание я не пытался себя еще больше загонять.

Я целиком за то, чтобы засучить рукава и по-настоящему усердно работать. Однако, если вы еле тянете на пустом баке, эффективность и постоянство приходят на помощь. Это все та же старая история о черепахе и зайце или о муравье и кузнечике. Интенсивность может продвинуть вас дальше, но медленно — это плавно, а плавно значит быстро.

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