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«Мы начали не с нуля, а с жирного минуса». Как запустить производство без денег и опыта

Максим и Александра Ченцовы
Максим и Александра Ченцовы. Иллюстрация: Личный архив

Из-за пандемии герои этого текста лишились привычной работы и за пару месяцев открыли производство роботов-санитайзеров. Признаются: было страшно. А еще было много сюрпризов, не всегда приятных.

#СТАРТАП#КОРОНАКРИЗИС#СВОЕ ДЕЛО

Супруги Максим и Александра Ченцовы много лет управляли базой отдыха на озере Балтым в Екатеринбурге и планировали и дальше работать в сфере гостеприимства, однако коронавирусный локдаун поставил их бизнес на продолжительную паузу. Осознав, что «смутные времена» затянутся надолго, они неожиданно для друзей, деловых партнеров и даже самих себя запустили производство аппаратов для бесконтактной дезинфекции рук.

По всем показателям стартап должен был провалиться: у Ченцовых не было ни инвестиций, ни опыта, ни бизнес-плана, только идея и эскиз будущего аппарата, который Ченцовы назвали «Септоробот». Но уже летом начались первые продажи, а к осени окупились первоначальные вложения в производство.      

Привет из Сингапура      

В апреле, когда губернатор Свердловской области объявил о первых ограничениях, Ченцовы отнеслись к ним ответственно: закрылись дома, выходили в магазин в масках и надеялись, что скоро жизнь вернется в прежнюю колею. Но уже после первых продлений режима самоизоляции стало понятно, что карантин затянется надолго, их отрасль в ближайшие месяцы нормально работать не будет, а корпоративы и выездные праздники оказались фактически под запретом. Пришлось искать другой источник дохода.      

Решение пришло неожиданно. В свое время Ченцовы много путешествовали по миру, и, покупая что-то в зарубежных торговых центрах, иногда оформляли скидочные карты, подписывались на новостные рассылки.

И вот приходит нам письмо из одного сингапурского торгового центра: «Ребята, приходите к нам, у нас безопасно, мы установили на входе роботы-санитайзеры». И коротенькое видео: устройство, внешне похожее на банкомат, которое автоматически делает пыщ-пыщ антисептиком в подставленные ладони. Мы погуглили, посмотрели, какие аппараты для дезинфекции уже выпускаются у нас, купили пару таких приборов, разобрали, посмотрели  и решили, что тоже так сможем. Да, на нобелевку наша идея не тянет, но мы увидели эту нишу на рынке и поняли, что можем занять ее часть,  рассказывает Максим Ченцов.

«Мы начали не с нуля, а с жирного минуса». Как запустить производство без денег и опыта 1

До этого Ченцовы не производили ничего материального, кроме салатиков на корпоративы, но зато приобрели огромное количество знакомых  в том числе и инженеров. Максим много лет занимался автоспортом и зимой организовывал на базе отдыха ледовые автогонки, а систему электронного хронометража для нее делали его друзья. Они  каждый на своем основном рабочем месте  производят сложные технические продукты: системы учета и контроля доступа для уральских заводов, системы навигации и автоматизации парковок (например, такая система их авторства установлена в «Гринвиче» и «Пассаже»), станок для производства фильтров на фирменные респираторы 3М.

Ченцов обратился к этим инженерам с просьбой помочь разработать и изготовить аппарат для дезинфекции рук на их небольшой производственной площадке, договорившись о последующем разделении прибыли.    

Чтобы начать дело, Максиму и Александре пришлось продать участок земли, который они приобрели для постройки дома. На запуск бизнеса  запчасти, металл, разработку программного обеспечения, бензин, связь  ушло около 700 тыс. руб., но уже летом начались первые продажи, а через квартал первоначальные вложения удалось вернуть и бизнес вышел в «плюс».      

Считается, что в России нет института деловой репутации, возможно, это и так. Но этот стартап мы построили целиком на нашей репутации, которая сформировалась еще когда мы управляли базой отдыха. Наши клиенты и партнеры запомнили, что мы умеем работать честно и качественно, за что бы ни брались.  объясняет Александра Ченцова.  Инженеры, с которыми мы гоняли на автомобилях по льду Балтыма, без вопросов согласились участвовать в этом проекте. Первые два аппарата, еще достаточно «сырых» и недоработанных, у нас купил директор «Уральского центра систем безопасности» Андрей Антипинский — мы много лет организовывали для его сотрудников корпоративы. Помещение нам предоставил наш знакомый, который организовывал с Максимом соревнования по автоспорту. Это удивительное ощущение, когда другие люди начинают верить в тебя больше, чем ты сам. Пожалуй, именно это помогло нам начать проект.       

«Мы начали не с нуля, а с жирного минуса». Как запустить производство без денег и опыта 2

Все в твоих руках    

Производители септороботов изначально решили, что разработают надежные аппараты, чтобы потом не заниматься бесконечным ремонтом.

На первый взгляд, устройство очень простое: корпус, емкость под антисептик, насос, который подает его по трубочкам до форсунок, плюс датчики и программа, которая заставляет аппарат разбрызгивать антисептик при поднесении к форсункам рук.

Как объясняет Максим, уже весной на рынке появились первые такие аппараты, но их корпуса были сделаны из пластика или композитных материалов, а внутри были простейшие комплектующие. Например, один из производителей таких аппаратов использовал в качестве главного компонента насос для подачи омывающей жидкости на лобовое стекло автомобиля «Жигули» вместе с самим бачком омывателя от этой же машины.  

«Мы начали не с нуля, а с жирного минуса». Как запустить производство без денег и опыта 3

От идеи собирать аппараты из чего попало в погоне за максимально низкой ценой мы сразу отказались. Мы стали искать и разрабатывать компоненты, которые будут надежны и подойдут для задач нашего устройства. Конечно, насос от Жигулей легко найти, и стоит он 200-300 руб., но у него нет нужного ресурса на миллионы срабатываний, а значит, септороботы с таким насосом будут быстро выходить из строя,  объясняет Максим Ченцов,  Нам же не хотелось жертвовать своей репутацией и заниматься ремонтами, поэтому мы собрали практически неубиваемый аппарат. Корпус у него из двухмиллиметровой стали, покрашен порошковой краской и не будет ржаветь, все «внутренности» собраны в узлы, которые при необходимости легко починить или заменить.

Кроме того, надо было сделать септоробот эстетичным, ведь его устанавливают на входе в магазин или офис, а значит, он становится «визитной карточкой» компании. Поэтому Ченцовы с охотой красят их в фирменные цвета клиентов (в оригинальной комплектации он зеленый), а те соревнуются в оригинальности надписей и девизов, которыми украшают купленные санитайзеры. Например, «Уральский центр систем безопасности» попросил написать на своем аппарате «Мир в безопасности», а в магазине продуктов «Жизньмарт» украсили его надписью «Послушай, все в твоих руках».      

«Мы начали не с нуля, а с жирного минуса». Как запустить производство без денег и опыта 4

При всей простоте конструкции производство септоробота оказалось творческим процессом, и производителям регулярно приходится решать нестандартные задачи. Недавно Максим с инженером выезжал в технический университет УГМК. В холле университета установили такой аппарат, и он буквально на следующий день перестал работать.

Кто ж знал, что фотодатчики будут глючить при совпадении двух условий  глянцевого ярко-оранжевого цвета, в который мы по заказу УГМК выкрасили корпус аппарата, и прямого солнечного света, которым буквально залит застекленный холл университета? Мы чуть мозг себе не сломали, пока в этом разобрались,  объясняет Максим,   Пришлось изобретать новую программу для датчиков, но зато теперь мы уверены, что корпус может быть любого цвета  на качество работы это не повлияет.      

У другого покупателя септоробот, наоборот, начал срабатывать самопроизвольно. Пришлось провести целое детективное расследование, прежде чем выяснилось, что он начинает разбрызгивать антисептик, когда сотрудники в этом офисе нажимали на кнопки пульта от кондиционера, который висел рядом с дезинфектором.

Но производители септороботов реагируют на такие сюрпризы философски: они считают, что любое дело надо выполнять хорошо и не избегать ответственности.  

Оказывать плохие услуги в сфере услуг  это короткая дорожка, поэтому мы всегда старались все сделать качественно. Это же отношение мы перенесли и на торговлю товарами и производство, принцип «продал и забыл» для нас неприемлем. Например, нам пришлось дважды отправлять наш септоробот в городок Белоярский на севере ХМАО, куда его не бралась доставить ни одна транспортная компания. Мы нашли частного дальнобойщика, который отвез септоробот в Белоярский, а потом еще раз, когда сломалась мизерная копеечная деталь и мы вызвались заменить аппарат на новый,  вспоминает Максим.  В итоге эти рейсы туда-обратно за наш счет стоили столько же, сколько и сам септоробот, но теперь в этом городке у нас есть лояльные клиенты. 

Вопрос личной ответственности    

Сейчас изготавливается и продается по десятку септороботов в месяц (один такой аппарат стоит 39 тыс. руб.). Отладив производство аппаратов для дезинфекции, Максим и Александра начали поставлять в регион бактерицидные рециркуляторы, антисептики и СИЗы, решив, что заниматься продажами товаров для одной сферы логично и принесет больше прибыли. И большую часть выручки пока они делают именно на этих товарах, потому что рециркуляторы все обязаны устанавливать по предписанию надзорных органов, а бесконтактные дезинфекторы для рук  это вопрос личной ответственности бизнеса перед своими сотрудниками и клиентами.      

«Мы начали не с нуля, а с жирного минуса». Как запустить производство без денег и опыта 5

Но производители септороботов уверены: их аппараты будут востребованы, даже когда пандемия пойдет на убыль, потому что в любой ситуации гигиена рук крайне важна, и пандемия только подчеркнула ее необходимость. В ближайшем будущем Ченцовы планируют арендовать вместительный цех, закупить инструмент, набрать постоянных сотрудников, которые будут заниматься сборкой и увеличить объем производства.    

Для расширения необходимы минимальные инвестиции  около миллиона рублей, но пока их нет: заработанные средства не успевают аккумулироваться, потому что уходят на текущие расходы.

К сожалению, в нашем банке мы не смогли получить кредит, потому что могли рассчитывать только сумму, которая составляет половину оборота за последний квартал. А наш проект только-только начал приносить какие-то деньги,  объясняет Максим,  Тем не менее, нам уже есть чем гордиться: четыре месяца назад у нас была только картинка на экране ноутбука и идея, а сегодня  реальные продажи готового продукта, за который нам не стыдно.

Выводы от начинающих производственников

Максим Ченцов, директор компании «Септоробот»:  

Когда нужно быстро заработать, очень сложно не поддаться соблазну сделать легкие деньги на незнании потребителей. В конце весны и летом на рынке «антиковидной» продукции был ажиотаж, на нем наварилось много мошенников. Например, покупатели не разбираются в особенностях и типах ультрафиолетовых ламп, а в начале пандемии заводы-производители настоящих бактерицидных ламп просто не могли произвести нужное количество продукции. Тогда в рециркуляторы стали устанавливать ультрафиолетовые лампы других типов, которые используются для дискотек и в соляриях для загара, а порой и просто лампочки синего цвета. Такие лампы ничего не дезинфицируют, это просто обман. Но рециркуляторы с такими бесполезными лампами расхватывали как горячие пирожки.

Похожая история с антисептиками для рук, в которые чего только ни наливали. К сожалению, они оказались опасны не только эффектом плацебо: уже известны ситуации, когда покупатели приобретали под видом антисептика опасные для жизни и здоровья составы. Мы не стали торговать такими товарами, хотя могли бы, наверное, на этом заработать. Но у таких денег есть высокая цена, которую рано или поздно придется заплатить, а мы этого не хотим.      

В сфере B2B работать комфортнее, чем в B2C с конечным потребителем. Во-первых, потому, что собеседники зачастую  это руководители и предприниматели, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и ты; вы разговариваете на одной волне и на одном языке. Во-вторых, в сфере услуг приходится работать без выходных и праздников, ведь именно в эти дни ты занят больше всего. Сейчас я с неожиданностью открываю для себя радость свободных вечеров в будние дни и отдых в выходные. 

Нужно иметь смелость остановиться и сказать себе «стоп, как раньше, уже не будет». Человек  существо привычки, и когда лишается чего-то знакомого, он первым делом вместо того чтобы искать новые варианты, пытается вернуть все как было, восстановить статус кво. Но в новых обстоятельствах сделать так, как раньше, просто невозможно.

В попытках вернуть все на свои места мы готовы мириться даже с тем, что качество жизни при этом ухудшается. Не надо этого делать: самый ценный ресурс в нашей жизни — это время, и не стоит просто так его тратить. И чем раньше вы это поняли, тем лучше. Лично нам было очень непросто решиться на кардинальную смену сферы деятельности, сначала мы еще искали варианты в привычном рекреационном бизнесе. И, уверен, мы к нему еще вернемся, но сейчас для всех важнее безопасность, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить ее как можно большему количеству людей.      

На кардинальные перемены трудно решиться только в первый раз. Изменить сферу деятельности, в которой мы стали специалистами, причем на совершенно противоположную, было очень непросто, даже страшно. Но у нас получилось. В результате теперь есть понимание и уверенность, что нам по плечу любые задачи. 

Фото из архива героев публикации

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Автор: Вера Морозова
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