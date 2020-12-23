Тренд на проверенные формы бизнеса: в 2021 году рынок франшиз вырастет на 20%

Представители региональных франшиз собрались для участия в онлайн-форуме «Самое время. Франшиза фест». Более 20 спикеров в прямом эфире рассказали о тиражировании бизнеса и создании успешных сетей.

Эксперты обсудили существующие на сегодняшний день инструменты поддержки компаний, которые выбрали путь развития бизнеса по франшизе. Мероприятие организовали Министерство инвестиций и развития Свердловской области и региональный фонд поддержки предпринимательства.

В 2019 году по поручению и при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе началось формирование инфраструктуры развития франчайзинга. Была разработана региональная программа, на базе областного фонда поддержки предпринимательства создан Центр франчайзинга. Он помогает свердловским предпринимателям тиражировать бизнес, создавать франчайзинговые сети, привлекать инвестиции на развитие бизнеса по франчайзинговой модели, ведет каталог проверенных франшиз, проводит обучение и консультирование. За время работы Центра упаковано свыше 20 региональных франшиз, создан магазин франшиз, который включает в себя порядка 140 брендов, — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, открывая форум.

По словам Виктории Казаковой, развитие франчайзинга в регионе позволяет решать комплекс задач, которые стоят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: развивать и продвигать региональные бренды на федеральном уровне; поддерживать развитие малого предпринимательства; формировать инфраструктуру молодежного предпринимательства; привлекать новые инвестиции в регион; создавать новые квалифицированные рабочие места; реализовывать социальные проекты.

Форум «Самое время» является аккордным мероприятием, завершающим насыщенный 2020 год. Благодаря созданной онлайн-студии Sofp Live в 2020 году удалось провести много прямых эфиров и форумов на актуальные для предпринимателей темы. Совокупно их посмотрели свыше 65 тысяч человек. Когда мы начинали работать с франчайзи и франчайзерами, в Свердловской области насчитывалась 21 франшиза. Сегодня их более 80, 20 из которых упакованы при помощи нашего фонда. Франчайзинг для нас — это не только проект на острие эволюции, но и большая часть нашего комплексного антикризисного продукта — Business-Data. Он позволяет открывать бизнес в малых городах: мы изучаем там неудовлетворенный спрос, предлагаем предпринимателям готовую модель бизнеса и финансовую поддержку. Проект показал хорошие результаты. К нам обращается все больше предпринимателей, желающих развивать бизнес по франшизе. На сегодняшний форум мы пригласили представителей ресторанного бизнеса, сферы ритейла, услуг, производителей. Это наиболее актуальные для тиражирования сферы, — добавил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По данным экспертов Российской ассоциации франчайзинга, взаимодействие институтов развития и бизнеса во многом определило серьезный рост этого рынка — в 4 раза за последние 10 лет.

Рынок устоялся и показывает хорошие результаты, несмотря на кризис. Что дает франчайзинг? Во-первых, человек, который приобретает франшизу, приобретает чужой опыт и комплекс уже набитых шишек. Во-вторых, он приобретает технологию, которая позволяет сразу оказаться в конкурентном поле, выйти на тот уровень, до которого самому бы пришлось добираться какое-то время. В-третьих, предприниматель становится частью команды, и все, что наработано целой сетью, становится и его достоянием. Для чего разрабатывать франшизу? Это позволяет кратно увеличить компанию, совершать экспансии не только в соседние регионы, но и другие страны, — отметил исполнительный вице-президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.

Представители компаний «Сушкоф» и «Дель Песто» рассказали, что в 2020 году, несмотря на все трудности, с помощью франчайзинга удалось открыть 6 новых филиалов, в планах на 2021 год — 14 филиалов. Все представительства, по их данным, идут с опережением финансовой модели по выручке и окупаемости, в том числе благодаря налаженной системе доставки.

В то же время генеральный директор EMTG Екатерина Сойак отмечает, что растущая популярность франчайзинга может иметь и другую сторону — открытие большого числа слабых франшиз. Поэтому эксперты рекомендуют не пренебрегать помощью наставников и специалистов в сфере упаковки и развития готового бизнеса.

При выборе франшизы основатель сервиса здорового питания «Смартфуд» Андрей Овешков советует всесторонне оценить показатели, обязательно съездить в головное предприятие, ознакомиться со всеми операционными процессами.

По прогнозам Российской ассоциации франчайзинга, в 2021 году рынок франшиз вырастет на 20%. Это объясняется тем, что предприниматели, чьи стартапы не выдержали испытания 2020 года, будут искать новые, проверенные временем, формы бизнеса.

В ходе форума выступили также представители компаний: «Мякушка», «Вкус улиц», паб-квиз «Мозгобойня», КиберШколы «KIBERone», груминг-салона «GROOM», «YOU LAnd танцы и фитнес», магазина «Пив&Ко», компании «Chai&Coffee», пекарни «Хлебничная», компании «Соболев сыр», «ItalianPizza» и «Unisoft Card».

Ознакомиться со всеми выступлениями можно по ссылке.