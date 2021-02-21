УГМК вложила 100 млн руб. в ледовую арену. Но не в Екатеринбурге

Металлургический холдинг, «прописанный» в Верхней Пышме, вкладывается в инфраструктуру соседней Курганской области. В Шадринске построена ледовая арена. В планах — школа, детсад и индустриальный парк.

В субботу, 20 февраля, в Шадринске (Курганская область) открыли новую ледовую арену. Стоимость строительства и оснащения площадки составила более 200 млн руб. Половину этой суммы в рамках государственно-частного партнерства оплатил «УГМК-Холдинг», владеющий в регионе «Шадринским автоагрегатным заводом», сообщили DK.RU в пресс-службе облправительства. В официальной церемонии приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын.

Корт арены имеет размеры 30 на 60 метров. Одновременно на льду могут находиться 50 человек. В здании есть буфет, медпункт, раздевалки с душевыми, помещения для сушки спортивной одежды и обуви. Для массового катания будут организованы прокат и заточка коньков, кабины для переодевания.

Шумков подчеркнул, что инициатива по строительству спортивной арены принадлежала главе УГМК. И добавил, что холдинг участвует в развитии и других объектов социальной инфраструктуры:

Это была правильная инициатива УГМК, Андрея Козицына, которую мы поддержали финансово, организационно, имущественно. В прошлом году мы в Шадринске сдали новый детский сад. Рядом с ареной в этом году закладываем еще один новый детский сад, через год начнем строить большую новую школу на 1100 мест. Впервые за последние 40 лет в Шадринске такие темпы по развитию.

Также губернатор анонсировал создание на территории региона индустриального парка — при участии УГМК:

Договорились с Андреем Анатольевичем создавать индустриальный парк. Инфраструктура, социальная сфера, рабочие места, нормальный уровень жизни — это то, что требует население. Я благодарен, что вместе с УГМК на эти запросы отвечаем.

Финансовую сторону вопроса Шумков не раскрыл.

Между тем УГМК ведет строительство ледовой арены и в Екатеринбурге — она возводится на месте снесенной ранее телебашни в центре города. Однако по масштабом ее вряд ли можно сравнить с объектом в Шадринске: общая площадь составит почти 100 тыс. кв. м, высота внутреннего пространства будет достигать 27 м, а безопорная зона над ареной достигнет 100 м. Здание эллипсовидной формы займет территорию в 5 га.

Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку. Трибуны можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten.

Бюджет проекта оценивается в 23 млрд руб., сообщал DK.RU. Значительную часть из них обеспечивает УГМК. Вклад региона на данный момент — земельный участок и компенсация 240 млн руб. за выкуп недостроенной гостиницы «Дели», на месте которой расположится многоуровневая автомобильная парковка.

Помимо строительства арены УГМК также займется благоустройством набережной. Запустить объект планируют к июню 2022 г.