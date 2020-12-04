Бюджет компенсирует УГМК затраты на выкуп «Дели»

Совместное предприятие УГМК и областного правительства снесет легендарный долгострой у цирка, но не раньше следующего года. Как будет использоваться этот участок?

Недострой в центре Екатеринбурга демонтируют. Об этом в интервью ЕАН рассказал генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

Руководством инвестора «Ледовой арены» — компанией УГМК — и правительством Свердловской области принято решение о демонтаже объекта незавершенного строительства в связи с недостаточной его функциональностью и неудовлетворительным техническим состоянием конструкций, — сказал Данил Крицкий.

По его словам, демонтаж будет классическим, без применения специальных технологий. Взрывать гостиницу, как это было с еще одним легендарным недостроем — телебашней, не планируется, так как этот объект более простой. Сам демонтаж может занять не более двух месяцев, но до этого нужно собрать большой пакет документов: провести исследования, разработать проект, согласовать его, получить уведомление от сетевых организаций, уведомить администрацию.

Дальнейшего решения о судьбе земельного участка пока не принято. Сейчас можно говорить только о демонтаже объекта и планировке территории. Очень многое будет зависеть от позиции региональных властей и инвестора. Но пока главной задачей является решение проблемы, которая назревала уже давно, — судьбы долгостроя, — отметил Данил Крицкий.

При этом, по данным источника 66.ru, на месте гостиницы построят многоуровневую парковку для ледовой арены, которую строит та же компания.

Затраты на выкуп недостроя компании компенсирует областной бюджет — на это заложено 240 млн руб. Как рассказал на заседании комитета регионального Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству замглавы МУГИСО Сергей Сосновских, эти средства направят на приобретение объекта незавершенного строительства, расположенного в Екатеринбурге на улице Куйбышева, 36. По этому адресу и находится недостроенная гостиница.

Напомним, на этой неделе стало известно, что у недостроенной гостиницы «Дели» сменился собственник. Совместное предприятие правительства Свердловской области и УГМК — АО «Ледовая арена» — выкупило у ТД «Мегаполис» ее за 240 млн руб.

Как ранее рассказывал DK.RU, МУГИСО подало иск к ТД «Мегаполис», который выступает владельцем здания. Министерство через суд требовало изъять у собственника один из самых известных в городе недостроев. На очередном заседании стороны пришли к мировому соглашению. Ликвидация здания вошла в план проектов, которые городские власти планируют реализовать к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 г.