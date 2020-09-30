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Мегапроект УГМК в центре Екатеринбурга обойдется в четверть миллиарда евро

Мегапроект УГМК в центре Екатеринбурга обойдется в четверть миллиарда евро
Иллюстрация: документация проекта

Изначально примерная стоимость возведения спортивного объекта мирового уровня оценивалась в 140 млн евро, теперь эта цифра серьезно выросла. Построить арену должны уже к 2022 г.

#СУПЕРСТРОЙКА#НОВОСТИ

Стоимость строительства Ледовой арены УГМК, которую возводят в центре Екатеринбурга на месте снесенной телебашни, выросла до 23 млрд руб., что в два раза превышает первоначальную цифру.

Новая сметная стоимость указана в проекте изменений в областную программу «Повышение эффективности управления госсобственностью Свердловской области до 2024 года».

Ранее глава УГМК Андрей Козицын рассказывал, что примерная стоимость возведения арены составит 120-140 миллионов евро, т.е. 10-13 млрд руб. в зависимости от курса валюты. Теперь же, даже при курсе валюты 90 руб. за евро, строительство арены обойдется в 255 млн евро.

Добавим, что областные власти в качестве вклада в капитал АО внесли земельный участок в квадрате улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта, а в 2019 г. из бюджета на строительство было выделено 300 млн руб. В 2020 г. бюджет Свердловской области выделил на строительство еще 1 млрд руб., сообщал DK.RU.

«Ледовая арена» — проект УГМК-Холдинга. Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку. Трибуны можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten.

Мегапроект УГМК в центре Екатеринбурга обойдется в четверть миллиарда евро 1

Общая площадь объекта составит почти 100 тыс. кв. м, высота внутреннего пространства будет достигать 27 м, а безопорная зона над ареной достигнет 100 м. Здание эллипсовидной формы займет территорию в 5 га. Помимо строительства арены УГМК также займется благоустройством набережной. Сдать арену обещают к июню 2022 г.

Мегапроект УГМК в центре Екатеринбурга обойдется в четверть миллиарда евро 2

Отметим, что осенью 2020 г. стало известно о строительстве клубного дома напротив ледовой арены. Предполагается, что возводить элитную высотку будет компания Prinzip, рассказывал DK.RU. 

Автор: Екатерина Тарханова
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