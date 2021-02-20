Илья Борзенков покидает Екатеринбург

Известный предприниматель, основатель сети магазинов бытовой техники и электроники «Норд», глава фонда содействия социальным проектам «Старт-фонд», написал о переезде.

Илья Борзенков опубликовал на своей странице в Facebook сообщение:

В марте я начинаю «жить в провинции у моря» (переезжаю в Анапу). Старт-фонд будет работать и вам обо мне напоминать».

В комментариях его завалили вопросами, главный из которых: «Почему именно Анапа?».

Долго объяснять. А какие варианты? Из Сочи, Алушты и Анапы выбрал сердцем, пишет г-н Борзенков.

И поясняет, что предпочел Анапу Сочи из-за климата.

Пока Илья Борзенков не готов делиться подробностями отъезда, но обещал побеседовать с DK.RU в середине марта.

Бизнесмен неоднократно становился героем наших публикаций. В 2020 г. он вместе с заместителем директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надеждой Абакумовой, исполнительным директором AG Deltaplan Станиславом Черным и Маргаритой Гордеевой из «УГМК-Здоровье» основали фонд содействия социальным проектам «Старт-фонд».

Тогда предприниматель написал в своем аккаунте в Facebook:

Слово «старт» подразумевает, конечно, «стартап». Только мы хотим стимулировать социальные инновации, а не технологические. Поэтому по форме наш фонд — благотворительный, а по сути — инвестиционный. Мы тоже хотим получить отдачу от вложений, но не в деньгах, а в позитивных изменениях в жизни земляков».

Но в первую очередь г-н Борзенков известен как собственник старейшей в городе сети магазинов бытовой техники и электроники «Норд». В марте 2020 г. DK.RU писал , что бизнесмен заключил соглашение о продаже сети челябинскому электронному ритейлеру RBT.RU.

Отметим, что с решением о переезде бизнесмен поддержал тренд, сформировавшийся среди екатеринбуржцев в последние годы. По результатам исследования Райффайзенбанка и Аналитического центра ЦИАН, значительная часть горожан, планирующих переезд, выбирают Сочи (31%), Краснодар (19%) и Анапу (19%). Меньшей популярностью пользуются Новороссийск и Ростов-на-Дону. Среди иных вариантов привлекательного жилья отмечали города Крыма и Геленджик.