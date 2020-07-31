59% жителей Екатеринбурга мечтает переехать жить на море. В приоритете Сочи и Анапа

Райффайзенбанк и Аналитический центр ЦИАН изучали причины переезда екатеринбуржцев на юг и критерии выбора недвижимости.

Исследование показало, что 59% жителей Екатеринбурга мечтают когда-нибудь переехать жить к морю. В этом году недвижимость на юге планируют приобретать 17% опрошенных. 27% всех респондентов откладывают покупку на будущий год.

Согласно опросу Райффайзенбанка, значительная часть планирующих переезд екатеринбуржцев выбирают Сочи (31%), Краснодар (19%) и Анапу (19%). Меньшей популярностью пользуются Новороссийск и Ростов-на-Дону. Среди иных вариантов привлекательного жилья отмечали города Крыма и Геленджик.

41% опрошенных планируют жить на море летом, 37% хотят жить на юге на пенсии. Многие мечтают растить детей в теплом климате, возлагают инвестиционные надежды на курортную недвижимость и считают необходимым переехать из-за здоровья, — делятся результатами исследования авторы.

При выборе недвижимости на юге у уральцев есть три важных фактора: цена, близость к морю и транспортная доступность. Для 20% респондентов значимо также наличие ремонта. 10% — ориентируются на район, в котором живут земляки, и смотрят рекомендации в сообществах и форумах. При этом недвижимость на форумах ищут 40% респондентов. Большинство выбирает новое жильё в базах недвижимости, мониторят сайты застройщиков.

Директор сети офисов Райффайзенбанка в Екатеринбурге Ольга Маутер рассказала DK.RU:

Почти половина опрошенных собираются приобретать недвижимость на юге за собственные деньги без кредитов. Думаю, это те, кто решил переехать навсегда, продав недвижимость в Екатеринбурге. Ипотеку чаще всего берут в первом квартале, надеясь сэкономить в несезон.

По подсчетам ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в Сочи на вторичном рынке составляет сегодня 151 тыс. руб., а средняя стоимость предложения — 7,4 млн руб. В Анапе квартира обойдется в среднем в 73 тыс. руб. при среднем бюджете квартиры 3,4 млн. В Новороссийске — в 66 тыс. руб. за кв. м и 3,1 млн руб. по общему бюджету.

Чаще всего уральцы отдают предпочтение уже готовой недвижимости. Покупку в новостройке планируют только 31% екатеринбуржцев. По словам экспертов, это связано и с небольшим выбором строящихся объектов, и с высокой долей застройщиков, которые не соблюдали сроки строительства. По данным ЕРЗ, в Краснодарском крае работают 134 застройщика, и 77 из них имеют объекты с просроченным сроков ввода на год и более.

Треть екатеринбуржцев, планирующих переезд на юг, боятся обмана при покупке недвижимости, 3% опрошенных опасаются, что на юге может открыться или усилиться аллергия. Однако самая большая трудность при переселении в теплые каря — это отсутствие высокооплачиваемой работы. Наиболее силен этот страх у 26-35-летних, при этом они же меньше остальных возрастных групп боятся оказаться обманутыми.

Обезопасить сделку при покупке недвижимости на вторичном рынке можно с помощью аккредитива. Это специальный счет, на который покупатель кладет деньги, а продавец получает к ним доступ только после того, как все документы готовы, проверены и подписаны, — комментирует Ольга Маутер.

По мнению Ольги Маутер, ситуация может улучшиться благодаря использованию застройщиками счетов эскроу. Если дом не будет достроен, то покупателю будут возвращены деньги. Высокая стоимость — одна из основных причин, ограничивающих потенциальный спрос со стороны жителей Свердловской области.

Ранее в колонке на DK.RU специалист по недвижимости Альбина Тараскина рассказывала, на что обращать внимание при выборе недвижимости на юге страны и с какими сложностями можно столкнуться при оформлении сделки.

А в прошлом году директор компании Экспо-Линк, продюсер конференции «Код ИБ ПРОФИ» Ольга Поздняк рассказывала DK.RU, как с мужем и тремя детьми переехала в Сочи ради хорошей экологии и теплого климата.