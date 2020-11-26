Уральский бизнесмен обещает по 1 млн образовательным стартапам. Первые заявки уже есть

В Екатеринбурге основали фонд содействия социальным проектам «Старт-фонд». Фонд уже открыл сбор заявок и готов помочь статаперам с жизнеспособными инициативами.

Организаторами «Старт-фонда» выступают бизнесмен Илья Борзенков, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, исполнительный директор AG Deltaplan Станислав Черный и Маргарита Гордеева из «УГМК-Здоровье».

Мы с товарищами запускаем «Старт-фонд» —- наконец дошли руки и нашлось время. Слово «старт» подразумевает, конечно, «стартап». Только мы хотим стимулировать социальные инновации, а не технологические. Поэтому по форме наш фонд — благотворительный, а по сути — инвестиционный. Мы тоже хотим получить отдачу от вложений, но не в деньгах, а в позитивных изменениях в жизни земляков, — написал Илья Борзенков в своем аккаунте в Facebook.

Цель фонда, по словам основателей, — создать «питательную среду» для неравнодушных людей, социальные инициативы которых сегодня не реализуются по причине недоступности стартового финансирования или организационных сложностей; стать для перспективных социальных проектов стартовой площадкой, своего рода социальным НИИ, где эти проекты разрабатываются, апробируются и запускаются в серию».

Вчера, 25 ноября, «Старт-фонд» объявил о поиске таких проектов. Пока отбирают пять инициатив в сфере образования. При этом проекты должны быть привязаны к Екатеринбургу и окрестностям города. Уже в первом квартале 2021 г. Фонд готов выделить до 1 млн руб. на реализацию каждой идеи. Если у фонда будет финансовая возможность, проект продолжат поддерживать.

От фонда — до 100% финансовых расходов, организационная помощь, содействие при контактах с властями. От вас, как руководителей проектов, инициаторов, — голова, активность, самостоятельность и доброе сердце. Ну и умение объединить вокруг себя неравнодушных людей. Мы постараемся сохранять разумную дистанцию от проектных команд, — написал Илья Борзенков.

Уже сегодня в фонд начали поступать заявки и организаторы сделали первые выводы.

50% идей и проектов — нам не по профилю (пишут просто наудачу), 30% из оставшихся — простенькие мечты типа личного канала в Youtube. Можно сказать сразу «нет» и избавить людей от писанины, а нас от чтения, — сообщил создатель «Старт-фонда» в своем блоге.

Он также сообщил, что в ближайшее время фонд сделает форму предварительной заявки —структурированное эссе. Изначально предполагалась заявка в свободной форме. Кроме того, в фонде, очевидно, появятся руководители проектов:

Некоторым проектам нужно будет собирать команды. То есть идея толковая и перспективная, но у инициатора нет необходимого времени (или организаторского таланта), чтобы все вывозить самому. Не хотели заводить штатных руководителей проектов, но как без них обойтись в этом случае — не понимаю. Осмыслим, что делать в этом случае. Хорошо, если проект не про бизнес — никто, наверное, не будет против участия в хорошем проекте других людей и/или компаний, — пояснил Борзенков.

Также в фонде обещали подумать над «хорошими проектами», которые уже реализованы и нуждаются в дополнительных средствах на развитие, и над стартапами за пределами Екатеринбурга.

Офис фонда будет располагаться в Ельцин-Центре, однако свои инициативы вначале следует прислать в телеграм @startekb в свободной форме. В отборе могут участвовать отдельные горожане, организации и НКО. Илья Борзенков готов общаться со всеми участниками.

Напомним, недавно с инициативой аккумулировать на одной площадке соцпроекты, которые хотелось бы реализовать к юбилею города, выступил Музей истории Екатеринбурга. Как писал DK.RU, проекты будут размещены на специальной краудсорсинговой и краудфандинговой онлайн-платформе «Екатеринбург 300». На этой площадке жители города или организации могут предложить идеи, как улучшить столицу Урала, или рассказать о важном для города проекте, который уже начали реализовывать. По словам представителей МИЕ, им уже поступило более 80 заявок.