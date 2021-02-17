«Перемен не будет до смены поколений. Надо дать дожить тем, для кого СССР неприкасаем»

«Пока мы будем продолжать говорить: «Лихие 90-е, страну разворовали, великую империю разрушили, мы разучились работать!..», мы будем представлять из себя съезд проигравших, у нас не будет будущего».

Андрей Бриль, председатель совета директоров «Корин Холдинга»: — Вера в чудо — одно из главных качеств советского и постсоветского человека. Хорошие изменения в стране должны произойти быстро, за год-полтора. При этом они должны произойти сами собой. По умолчанию предполагается — по воле добродетельного начальства. Не нужно разбираться самим, формулировать проблемы и варианты их решения. Не нужно вести большую и тяжелую работу по разработке программ развития страны, организовывать их широкое обсуждение. Убеждать и приобретать сторонников. Достаточно посветить во дворе фонариком. Совершенно не нужно создавать общественные организации, представляющие интересы четко определенных социальных групп, имеющих ясные сформулированные интересы и программы действий. Похоже, эта тяжелая, нудная, скучная работа никому не кажется интересной.

Меня беспокоит, что в стране 10 лет нет экономического роста, и совершенно непонятно, откуда он может взяться. Беспокоит, что в экономике остановлены инвестиционные процессы, что идет резкое уменьшение доли частного сектора и увеличение доли госсектора.

Но текущие события политические (январские протесты и их последствия) никак не связаны с остановкой роста. То, что Алексей Навальный борется лично с Владимиром Путиным, отношения к экономическому росту не имеет.

В 90-е и 2000-е годы у нас не было никаких общественных институтов, и ВВП рос выше среднемирового. Сейчас какие-то институты создали — и победили экономический рост. Может, звучит неожиданно, но это факт.

Исторические и экономические процессы имеют свои определенные длительности. Оттого, что на тактическом горизонте появляется кто-то с личными персональными действиями, процессы, конечно, меняются, но не так значительно, как хотелось бы этим конкретным игрокам.

До 2030 года все будет идти примерно так, как сейчас. Это нормальный процесс развития страны, но уже готовится следующий этап буржуазных преобразований, которые будут в период с 2030 по 2050 гг.

Чтобы перемены произошли, должна произойти определенная смена поколений, должны стать ясны определенные результаты текущей экономической политики. Пока этого нет. Должны измениться социальная структура общества, появиться социальные группы, которые четко понимают, что они хотят, что происходит в экономике, в чем их интересы.

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Да, в ближайшее десятилетие возрастной состав населения России изменится, придут другие поколения. И, пока не произойдет смена поколений, никаких особых значимых перемен не будет. Так происходит всегда — где-то было по-другому? Людям, для которых нельзя трогать Советский Союз или выносить Ленина из Мавзолея, надо дать возможность спокойно дожить свою жизнь и не оскорблять их чувства. У определенных групп населения есть очень жесткие стереотипы, борьба с которыми может не привести к желаемым результатам и только отнять лишние силы.

Но новые поколения должны не просто появиться сами по себе. У них должно сформироваться новое мировоззрение, новые взгляды. Сейчас принципиальный вопрос — отношение к 90-м. Пока мы будем продолжать говорить: «Лихие 90-е, страну разворовали, великую империю разрушили, мы разучились работать!..», мы будем представлять из себя съезд проигравших, у нас не будет будущего НИ-КОГ-ДА.

Как только мы скажем, что 90-е были годами русской буржуазной революции и преобразований, которые стали частью самого успешного модернизационного проекта в истории России за последние 150 лет, мы сразу станем победителями. Людьми, у которых есть будущее и правильная линия поведения. Они знают, что делать, и в состоянии объективно оценить результаты того, что с ними произошло. Не плакать по СССР, который сам собой развалился, потому что уже не мог существовать. А смотреть, что мы за 30 лет по всем основным технико-экономическим показателям сделали Российскую Федерацию больше, эффективнее на порядки, чем был Советский Союз, и с более правильной, нужной и эффективной структурой экономики. И, честно говоря, с другим отношением к человеку. Вот что должно измениться, а все остальное — приходящие частности.

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Для перемен должна произойти и смена общественных настроений и поведения в политике от голосования «Против» к голосованию «За». Но для этого должны возникнуть программы, по поводу которых можно содержательно разговаривать, которые можно анализировать и прогнозировать результаты той или иной экономической и внутренней политики. Навальный к этому процессу имеет очень косвенное отношение, потому что он по-прежнему в старой парадигме голосования «против».

Пример Украины показал, что такой путь, к сожалению, не ведет никуда, если нет более серьезных изменений. Владимир Зеленский — человек на порядок умнее, симпатичнее, организованнее тех людей, которых мы сейчас обсуждаем. И у него ничего не получается, потому что он пришел на голосовании «против», и все общество как бы не «за».

Следующие 10 лет мы должны потратить на то, чтобы произвести с собой интеллектуальную и психологическую перестройку, понять себя на новом этапе и иметь к 2030-му году новую программу действий, на следующий период существования страны. Просто так, сидя на печи, никто никогда в истории плоды не пожинал.

Да, идет много разговоров о том, что многие активные люди уезжают из России. Но эти разговоры идут 30 лет: я помню, что прямо с 90-го года «все уезжают». Но в 2000-е наша экономика росла быстрее мировой.

Сторонники одного политика пока совершенно не слышат сторонников другого политика, потому что никто пока не предполагает диалога. Проблема еще и в том, что все дискуссии в обществе ведут очень простым способом: «Твое слово против моего слова». И победа в споре достигается только силой слова и геройским обаянием оратора. А фактов, реальных и объективных, фактологической базы в наших спорах нет — речь все об ощущениях. Вот и без конца голосуем сердцем, а надо бы мозгами начинать.

Если бы были реальные программы, тезисы, предложения, вокруг них можно организовывать общественную дискуссию. Пока я ничего такого не вижу. Ко мне, будь я сторонник Навального, Путина или просто спокойный обыватель, никто ни с какими осмысленными вопросами не обращается.

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То, что сейчас такие обсуждения появляются (к примеру, цикл «Как нам обустроить Россию» экономиста Сергея Гуриева) — это хорошо. Не стреляйте в пианистов, они играют как умеют. По-хорошему этих дискуссий,акторов и предложений абсолютно недостаточно, повестка и решения дня, которую они предлагают, пока неадекватны текущей ситуации. Но ситуация будет меняться, будут появляться новые темы для дискуссий, возникать конфликтные процессы в экономике и политике — не такие, как сейчас, а более содержательные. Пока это начало процесса. Перспективный процесс только начинается, и пока у него такой этап.

Сейчас очень осмысленно не ждать резких перемен. Во-первых, потому что для них нет оснований ни с точки зрения социальной структуры общества, ни с точки зрения ситуации в экономике, ни с точки зрения ситуации в политической сфере. Во-вторых, резкие изменения — часто вынужденная история. Хочется верить, что мы уже немного умнее и можем какие-то изменения производить без резких движений. Это благое пожелание, которое обычно не сбывается.

Но есть примеры в мировой истории, когда существуют общественно-экономические формации и системы, которые умеют изменяться мягко. Пример — США последние 200 с лишним лет. Или наша великая буржуазная русская революция 1989-1993 года: по сравнению с французской революцией 1789 года мы очень мягко, эволюционно осуществили революционный переворот в отношении собственности и моделях управления страной и вообще в общественной организации. Не утонули в крови и не развалили Европу. Не устроили ядерную катастрофу. Так что надежда и примеры есть.