«Те, кто шли на протесты — они же не за Навального. Они за перемены, они за экономику»

«И те, кто за Путина, и те, кто за Навального — нормальные люди. Просто одни хотят перемен, другие нет. Но пока доминирующее количество людей боится, мы будем жить примерно как сейчас». Мнение.

У бизнесмена Игоря Рыбакова в рамках программы X10 Academy спросили о том, считает ли он, что в стране сегодня сложилась ситуация, когда каждый должен выбрать, за кого он: за Навального или за Путина:

— Есть ли у вас ощущение, что такая ситуация складывается, и почему ты не можешь быть посередине, в стороне, справа, слева, а должен выбирать?

— Похоже, впервые в нашей стране опасно высказываться. Потому что все, что ты сказал, если ты не за Навального или не за Путина, вызывает реакцию: «В смысле?». Постоянно следует вопрос: «Ты за кого? Хватит тут философию разводить». Но на самом деле это путь к противостоянию. Именно из-за этого появляются такие ролики, как Симановский сделал, который тоже просто говорит: «Да, я собрал своих сотрудников, они выразили поддержку Владимиру Владимировичу и прокричали вот эту речевку» (екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский заявил, что у его сотрудников появилось внутреннее желание поддержать президента, потому и был снят патриотичный ролик в поддержку Путина — DK.RU).

Я, когда вижу такие ролики, понимаю, что Симановский просто хайп делал, но другие люди, увидевшие эти ролики, могут по-другому это прочитать. Главное — чтобы мы перестали говорить, за Навального мы или за Путина. Потому что те, кто за Навального и шли на протесты — они же не за Навального. Они просто хотят перемен, им надоела недоразвитая экономика, им надоела непонятная ситуация с тем, где чьи дворцы, дома, машины. Им надоело, и они хотят высказаться. И молодцы, что не молчат, выходят и заявляют, что они не хотят жить в нищей стране.

Ну а те, кто типа за Путина — они же не за Путина на самом деле. Они просто не хотят войны, перемен. Они боятся, что перемены приведут к чему-то плохому. Потому что сейчас есть хотя бы что-то, пусть низенько, но есть. Будут перемены — мало ли что, а вдруг хуже будет?

И те, и другие нормальные люди, это их объединяет. Просто одни говорят: «Давайте уже сделаем что-то», — а другие говорят: «Давайте не будет делать, а то мало ли что». И эти два движения разыгрываются теми, кто ставит флаги свои. Что в итоге возникнет? Столкновение. Столкновения всегда приводят к членовредительству, травмам, оскорблениям. Может начаться кровопролитие. Я бы не хотел, чтобы у нас была такая ситуация.

Как только в нашей стране критическая масса людей будет искренне желать перемен, они произойдут. А пока доминирующее количество людей боится, никаких перемен не будет. Мы будем жить примерно как сейчас.

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