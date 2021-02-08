«Выше среднего». На какой доход рассчитывают работающие пенсионеры Екатеринбурга?

Аналитики компании SuperJob подсчитали, на какую зарплату в российских городах-миллионниках рассчитывают соискатели пенсионного возраста. Они оказались вполне конкурентоспособны.

В Екатеринбурге пенсионеры, которые ищут работу, рассчитывают на зарплату 45 тыс. руб. у женщин и 55 тыс. руб. у мужчин. Это выше средних зарплатных ожиданий жителей города: они составляют 38 тыс. руб. у женщин и 58 тыс. у мужчин старше 18 лет. В целом среди женщин-соискателей из Екатеринбурга пенсионеры по возрасту составляют 5%, среди мужчин — 3%. Ищут работу по специальности 73 и 84% из них — соответственно. Наиболее популярны позиции руководящего звена. Такие данные приводит сервис Superjob, который проанализировал 32 тыс. резюме соискателей пенсионного возраста в городах-миллионниках, размещенных на сайте в течение двух последних месяцев.

Для сравнения: в Москве женщины-пенсионеры составляют 7% от общего числа соискателей, мужчины-пенсионеры — 5%. Большинство хотят работать по своей специальности: 87% среди женщин и 95% среди мужчин. В приоритете — руководящие должности. Средние зарплатные ожидания женщин-пенсионеров почти в рынке: 70 тыс. руб. и 72 тыс. руб. соответственно. Мужчины-москвичи старше 18 лет претендуют на 86 тыс. руб. в месяц, пенсионеры — чуть ниже: 80 тыс. руб.

В целом, как показало исследование сервиса, 27% россиян собираются продолжать работать на пенсии. Экономически активных пенсионеров, которые ищут работу через интернет, около 5% от общего числа соискателей и чаще всего они претендуют на должности руководителей и квалифицированных специалистов. Зарплатные ожидания современных пенсионеров аналитики называют вполне конкурентоспособными.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин в колонке на DK.RU подсчитал, как государственная пенсия за 17 лет превратится в ничто. А прожить можно будет «только на активы, которые вы заработаете сами». Ранее опрос НПФ Сбербанка и «Рамблера» показал, что почти 25% россиян считают, что для комфортного отдыха после выхода на пенсию им необходимо накопить 20-50 млн руб.