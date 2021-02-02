«Я выйду на пенсию в 2037 г. И пенсия моя будет в полтора раза ниже, чем есть сегодня»

«Вся надежда только на активы, которые вы заработаете сами. Никакой «дядя» в лице страны тут не поможет». Виталий Калугин подсчитал, как государственная пенсия за 17 лет превратится в ничто.

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик:

— Когда меня спрашивают о том, что будет с пенсиями, то мне проще сказать, что пенсии не будет. Что, конечно, неверно. Будет какая-то. Но такая, что лучше бы и не было. Настолько мало на нее можно будет купить. А уж прожить — нереально. Поэтому, чтобы не расстраиваться и иметь сильный стимул заработать себе пенсию самостоятельно, проще считать, что нет, не будет ее. Государственной пенсии.

Повторим азы.

Структура пенсии:

Фиксированная часть для всех (в прошлом году была 5700р.); Страховая часть (та, что ты сам зарабатываешь и кладешь в общий котел); Накопительная (та, которую сам зарабатываешь, но не кладешь в общий котел).

Коль скоро накопительную часть заморозили, начиная с 2014 г. и теперь по 2023 г. включительно, то говорить о ней не будем. Она автоматически становится страховой. Если место будет, скажу пару слов в конце.

Что из этого следует? Как минимум, что если ничего не поменяется, фиксированная часть пенсии достанется всем. Нет, понятно, что она вдвое ниже прожиточного минимума уже сейчас. То есть наверняка с ее помощью невозможно прожить. Но хотя бы заплатить ЖКХ — реально для среднего пенсионера. Сегодня. В будущем — негарантированно.

Страховая пенсия. Тут все очень интересно.

Какая основная проблема в этой части пенсии? То, что наша пенсионная система СОЛИДАРНАЯ. Что это значит на простом эксперименте.

Допустим я, взрослый человек 48 лет, работающий, выхожу на оживленный проспект. И вы со мной. Смотрим на людей. Если видим кого-то, кто выглядит как пенсионер, то он прямо сейчас живет ровно на те отчисления, которые с нашей зарплаты делает работодатель. Грубо говоря — в его кармане сейчас те деньги, что мы отчислили в Пенсионный фонд. Прямо сейчас, не когда-то в будущем, он живет на наши сегодняшние деньги.

Какая пропорция? Если округлять, то три таких человека, как мы, содержат сегодня двоих пенсионеров. С огромным трудом выплачивая им что-то около 35% средней зарплаты. Даже меньше, так как в кармане пенсионера СЕГОДНЯ 60% ваших взносов, а 40% — федерального бюджета.

Вы еще там, на проспекте стоите, крутите головой? Меняем фокус. Теперь ищем в прохожих молодые лица. Они вам будут платить пенсию. Если система останется солидарной. Я достигну пенсионного возраста в 2037-м. И уже за несколько лет до этого возрастной состав населения изменится так, что на каждого работающего останется лишь по одному пенсионеру. Что это значит? Это значит, что без дополнительных источников финансирования мне будет пенсия в полтора раза ниже, чем сегодня. В 2037 году.

В чем тут проблема? Тут целых три проблемы! Во-первых, нельзя быть уверенным, что тот молодой гражданин, который вам будет платить пенсию, вообще будет работать в стране. Взял и уехал. И вуаля. Во-вторых, даже если он будет работать тут, не факт, что он/она будет получать достойную заработную плату. Экономика в ее сегодняшнем состоянии не способна генерировать большие зарплаты. В-третьих, это все с учетом того, что норма взносов в пенсионный фонд останется прежней. Она и так очень высока. Высока вероятность, что будет снижаться.

Что мы выяснили? Что ваша пенсия будет падать в абсолютном значении.

Теперь я расскажу — как она будет падать в относительном. По инфляции.

В чем проблема параметра инфляции? В ее «средней по больнице». В реальной жизни инфляция для состоятельного населения и для низших доходных слоев различается раза в два. Почему? Из-за структуры расходов.

У богатых доля продуктов (еды) в расходах — 10-15%. У небогатых — 45-70%. Согласитесь, что если средняя пенсия — 35% от средней зарплаты, то пенсионеры небогатые люди? А продуктовая инфляция раза в два больше официальной. Продукты дорожают со скоростью 9-10% против официальной средней 4,5% в год.

Что будем иметь в 2037 году? Формулу сложного процента. Если страховую часть пенсии будут индексировать по официальным 4,5%, а реальная продуктовая инфляция будет 9%, то через 16 лет я на пенсию смогу купить ВДВОЕ меньше продуктов, чем сейчас. И это при том, что уже сегодня пенсионеры часто живут впроголодь.

Подытожим.

Пенсии будут падать при прочих равных по демографии минимум на 20% за 15 лет. Продуктов мы сможем купить на них примерно вдвое меньше, чем сейчас, даже без учета п.1. С его учетом — в 2,5 раза. Меньше. Продуктов. Чем сейчас.

Как латают дыры сегодня? Федеральным бюджетом. 42% доходов Пенсионного фонда — дотации из бюджета. То есть существующих доходов работающих не хватает. Эти доходы покрывают лишь менее 3/5 требуемого. В федеральном бюджете на трансферт пенсионерам идет уже примерно каждый четвертый рубль. В 2021 году это будет около 4,12 триллионов. К 2037 году покрывать эту дыру будет просто нечем. Либо отказываться финансировать что-то еще. Армию там, экономику. Учителей, врачей. Текущая экономическая стагнация приведет именно к этому.

Что делать?

Повторюсь. Будет у нас государственная пенсия в 2037-м. Какая-то. Но такая, что будет намного проще считать сегодня, что не будет. Подачка, без шансов на физическое выживание.

Так что вся надежда только на те активы, которые вы себе заработаете за свою жизнь сами… Никакой «дядя» в лице страны тут не поможет.

>>> Читайте также на DK.RU: «Россия сегодня: чиновникам — пенсии, народу — дожитие» — Владимир Фролов