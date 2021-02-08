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Россияне хотят накопить к пенсии 50 млн рублей и вырастить учеников на работе

Россияне хотят накопить к пенсии 50 млн рублей и вырастить учеников на работе
Иллюстрация: pixabay.com

Примерно 14% россиян считают, что к выходу на пенсию им нужен минимум $1 млн на исполнение желаний, не реализованных за время работы. Есть и те, кто планирует накопить $10 млн, в основном ради внуков.

#ЛАЙФХАКИ

Почти 25% россиян считают, что для комфортного отдыха после выхода на пенсию им необходимо накопить 20-50 млн рублей. Условиями успешной карьеры опрошенные назвали постоянное профессиональное совершенствование и возможность воспитать учеников, пишет РБК.

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка и «Рамблера» провел опрос, россиян спросили о том, каким они видят финансовое благополучие после выхода на пенсию и что, по их мнению, для этого можно сделать.

Представления о том, сколько денег необходимо для успешного завершения карьеры, у респондентов отличаются. 27% опрошенных считают, что им нужно 20–50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.

22% опрошенных считают, что накопления должны составить минимум 5–10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии. Еще 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. Еще 14% россиян считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.

23% опрошенных считают, что главное условие успешной карьеры — это достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников. Также критериями успешной карьеры россияне назвали реализацию всех задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию, за эти варианты проголосовали по 17% респондентов.

Еще 14% опрошенных заявили, что хотели бы достичь руководящих должностей, а 7% — добиться уважения коллег.

Согласно опросу, достичь карьерных целей удалось 10% опрошенных, еще 30% россиян надеются постепенно к этому прийти. 32% респондентов признали, что топчутся на месте, а 19% даже не надеются на успех.

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Автор: Александра Клименко
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