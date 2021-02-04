«Это был островок свободы, а сейчас и его отбирают». Бизнес-омбудсмен допустил отмену ИП

«По небольшим компаниям пришелся самый сильный удар во время пандемии. Если увеличить им налоговую нагрузку, часть компаний мы просто потеряем. Другие будут сдвигаться в серую зону».

Такая форма собственности, как индивидуальный предприниматель (ИП), самая популярная в России, «имеет некую нелогичность» в вопросе вывода финансов, но ликвидировать ее просто так невозможно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ранее эксперты Института экономики роста им. Столыпина высказали идею отменить ИП, сохранив самозанятых и юрлиц.

Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения. Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В компаниях <…> — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность, — заявил бизнес-омбудсмен.

Он признал, что помимо экономических и социальных интересов развития «есть еще люди», которые привыкли к такой системе, и так просто «рубить это топором невозможно».

И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути… когда-то надо будет менять очень многие вещи, — сказал Борис Титов.

По состоянию на 10 января 2021 г., в России зарегистрировано более 3,3 млн ИП и почти 2,4 млн юридических лиц, согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства.

Впрочем, позднее Борис Титов уточнил, что вопрос отмены института ИП пока лишь обсуждается экспертами, а в ближайшие годы об этом речи не идет. В пресс-службе правительства заявили, что сейчас этот вопрос не обсуждается. Однако известно, что у идеи есть сторонники в Белом доме.

Предприниматели, опрошенные The Bell, в целом категорически против ликвидации института ИП. Он позволяет вести полноценный бизнес, нанимая сотрудников, и при этом экономить на налогах, через ИП просто выводить прибыль, тогда как прибыль ООО облагается налогом дважды.

Главное преимущество статуса ИП для меня — меньшие налоги и простота оформления всех историй. Это было таким островком относительной свободы и прозрачности, а сейчас и его отбирают, — говорит Виталий Сотников, основатель стартапов «Рыбашаг» и Watchout!AI.

Отмена ИП повлияет на малый бизнес крайне негативно, считает Яков Новиков, сооснователь «Модульбанка» и сервиса Finom, работающего в Евросоюзе. «По небольшим компаниям пришелся самый сильный удар во время пандемии. Если увеличить им налоговую нагрузку, часть компаний мы просто потеряем. Другие будут сдвигаться в серую зону: более активно требовать с клиентов наличные», — рассуждает предприниматель.