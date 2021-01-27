Ставка выросла в 7,5 раз: льготные кредиты для бизнеса обернулись повышенными платежами

«Спасательный круг в виде льготных кредитов может обернуться для бизнеса свинцовым обручем: да, он позволил удержаться на плаву весной — летом 2020 г., но топит предпринимателей полгода спустя».

Некоторые российские предприниматели и компании, которые брали летом льготные кредиты под 2% по программе господдержки, при условии сохранения штата, столкнулись с повышением их ставки до 15%. Как пишет VTimes, с 1 декабря, когда власти начали сравнивать численность сотрудников, предприниматели внезапно столкнулись с тем, что они не выполнили условие по сохранению штата, после чего им в одностороннем порядке начали начислять по кредиту 15%.

С бизнеса начали требовать возврата льготных кредитов

Дело в том, что по договору с банком численность сотрудников учитывалась на 1 июня, и многие компании ориентировались на этот показатель. Но в декабре банки начали смотреть на количество сотрудников на 1 апреля, когда в штате людей было зачастую больше. Из-за нарушения условий договора у одного из получателей льготного кредита, рекламного агентства «ГидМедиа», списываются со счета все поступающие средства, так как компании нечем платить по займу, рассказал гендиректор Максим Федоров. Он готовится к суду.

Получается, что спасательный круг от государства в виде льготных кредитов может обернуться для бизнеса свинцовым обручем: да, он позволил удержаться на плаву весной — летом 2020 г., но в итоге топит предпринимателей полгода спустя, — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкой.

Заемщики попали в такое положение из-за несогласованности действий госструктур. Данные о числе сотрудников предоставляет Пенсионный фонд, при расчете суммы кредита банки должны использовать данные о численности работников на дату обращения организации, но контроль за соблюдением условий госпрограммы возложен на ФНС. Ведомство собирает данные о числе сотрудников из отчетности по страховым взносам — предприятия сдают ее в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. То есть данные ФНС на 1 июня, когда начала действовать программа, брались из отчетности, сданной до 15 мая, и фактически отражали число сотрудников в апреле.

30 ноября правительство разрешило предпринимателям до 25 декабря уточнить в ПФР численность штата по итогам мая, а не апреля — это позволит им претендовать на списание кредитов. Это решило проблему тех, кто брал льготные займы с 1 по 25 июня, говорил министр экономразвития Максим Решетников. Однако получилось помочь не всем предпринимателям. Даже с учетом изменения числа сотрудников в базе ПФР данные не обновляются в базах ФНС, на которые опирается банк при своих отчетах, рассказывают пострадавшие.

Решить проблему можно будет через суд либо тогда, когда уточненные данные появятся в базе ФНС — тогда банк обратится в Минэк, и компанию должны будут вернуть в режим наблюдения. Для таких получателей господдержки решение о списании займа в марте 2021 г. будет приниматься в пределах суммы кредита из расчета майской численности, обещает представитель Минэкономразвития.