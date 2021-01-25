В России предложили новую схему запрета вывода денег. Она несет риски для честного бизнеса

Центробанк и Минюст предлагают запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам — это популярный канал обналичивания и отмывания средств. Но этим инструментом пользуются не только мошенники.

Минюст и Банк России вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект, запрещающий зачисление средств по исполнительным документам сразу на зарубежные счета, пишет РБК. Чтобы получить деньги по исполнительному листу, компания или физлицо должны иметь счет в российском банке — это касается в том числе и нерезидентов.

Если поправки будут приняты, это позволит снизить число переводов в пользу «недобросовестных взыскателей», которые пользуются этим инструментом с целью отмывания средств и уклонения от налогов, говорит представитель Минюста. Публично об этом стали говорить после раскрытия «молдавской схемы» вывода денег из России в 2017 г.: она подразумевала перевод денег от российской компании к иностранной по решению суда: исполнительный лист в России имеет особый статус, банки обязаны проводить по нему платеж.

Схожим образом устроено и обналичивание средств по решениям комиссий по трудовым спорам, которые в России также считаются исполнительными документами.

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В 2020 г. схемы с исполнительными документами стали популярнее, за 9 месяцев объем обналичивания и отмывания через этот канал вырос в 1,9 раза, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.

Поправки подразумевают, что взысканные средства сначала будут переводить на счет в российском банке, а потом — уже на зарубежные. В таком случае российские банки смогут расценивать это как подозрительную операцию и блокировать перевод, что действительно позволит частично снизить объемы вывод денег из России, говорит партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Вместе с тем в канале останутся лазейки: внутри России перевод средств по фиктивным исполнительным листам будет возможен, так как банки не имеют права блокировать такие операции, считает член генсовета «Деловой России» Сергей Пронин.

Предлагаемая мера будет работать только в комплексе с другими решениями, подчеркивает замглавы Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Кроме того, ограничение на переводов по исполнительным листам может негативно сказаться на добросовестных компаниях: большинство используют исполнительные документы по назначению, предупреждают эксперты. Деловые организации считают, что мера несет скорее риски для бизнеса.