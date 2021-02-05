«Все в Сочи начинается с большого обмана». Обо что разобьются ваши мечты о жизни у моря

«А самое большое разочарование ждет тех, кто хочет купить апартаменты в Имеретинской низменности по 450-500 тыс. руб. за метр и сдавать их туристам. Это смех!». — Иван Стихин, «БВБ Недвижимость».

Многие жители России мечтают когда-нибудь переехать к морю. Одни планируют проводить там лето, другие хотят жить на юге на пенсии, третьи мечтают растить детей в теплом климате либо возлагают инвестиционные надежды на курортную недвижимость. Причем в приоритете Сочи. Однако рынок жилья там весьма специфичный, и мечты о жизни у моря могут вдребезги разбиться об обман недобросовестных риелторов и неверный расчет. Чего стоит опасаться в первую очередь — в колонке на DK.RU.

Иван Стихин, руководитель департамента краткосрочных инвестпроектов компании «БВБ Недвижимость»:

— Все, что касается покупки квартир в Сочи, начинается с большого обмана. Здесь работает примерно 6-8 тыс. риелторов — для города с населением в полмиллиона это очень много. И каждый день они сотнями выбрасывают на площадки «Авито» и ЦИАН объявления-«фонари».

По сути, это фейки. С букинга или Airbnb берут фотографии шикарных квартир: Майами, Ницца, Болгария — все, что угодно, лишь бы не было видно песчаного пляжа, потому что в Сочи галька. Выкладывают объявления о продаже этих объектов, пишут симпатичную цену, примерное месторасположение в пределах Сочи и ждут, закинув удочку. Когда звонят потенциальные покупатели, им плетут, что квартира на задатке, или что собственник сейчас за границей и просмотр невозможен, или что-нибудь еще. Но! Есть другие варианты, и их можно посмотреть прямо сейчас. Конечно, реальные объекты хуже, но клиент уже попался.

Есть более отчаянные риелторы — они выезжают на встречу с покупателем, который настроен посмотреть квартиру мечты, и откровенно говорят: это все обман, таких объектов нет. Если хотите увидеть реальные предложения, поехали со мной. Нет — до свидания.

Задача риелтора простая: выманить покупателя на «фонарь». В автосалонах подобная схема называется «елка».

Сотрудники автоцентров размещают рекламу, где говорится о продаже авто по цене ниже рынка. А когда покупатели приезжают за машиной, оказывается, что ее в наличии нет. Или есть, но на 200 тыс. руб. дороже. Здесь все примерно так же. Главное, чтобы клиент позвонил, а дальше — работа менеджера.

Конечно, «Авито» и ЦИАН борются с «фонарями», но не особенно старательно. Потому что такие объявления размещают за деньги, площадкам это просто выгодно. В месяц одно среднее риелторское агентство может покупать 500 квот на публикацию «фонарей». При этом москвичи и питерцы очень доверяют и ЦИАН, и «Авито», потому что в обеих столицах на них фейков нет. Поэтому коллеги, работающие в Москве и Санкт-Петербурге, обычно пребывают в глубоком шоке от реалий сочинского рынка. Говорят, что в сфере творится дичь, а местные риелторы — страшные люди.

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Вторая опасность, подстерегающая желающих купить квартиру у моря, — так называемые жэпэшки. Это и не квартиры, и не апартаменты, а жилые помещения. Штука удивительная, и есть она только в Сочи.

В чем суть: на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), можно поставить дом не более трех этажей, при этом объект не должен быть выше 15 м. А в Сочи очень много земли для ИЖС. Застройщик покупает такой участок, ставит на нем трехэтажку — как положено, оформляет здание в собственность, а потом заказывает улучшение проекта. И в его рамках умудряется возвести еще пять этажей. Получается такая большая очень многоквартирная восьмиэтажка. Это здание вводят в эксплуатацию по суду и продают жилые помещения, которые расходятся как горячие пирожки. Покупателям плетут, что жэпэшки — отличный вариант, к тому же они значительно дешевле обычных квартир — процентов на 30. Такое жилье можно взять и по 60 тыс. руб. за квадрат — где-нибудь в Адлере, например.

Главная проблема жэпэшек — коммуникации. Местных микрозастройщиков не волнует, что должны быть выкуплены техусловия на подведение водопровода, на отведение канализации, на электричество.

Некоторые мои коллеги живут в таких жэпэшках — в основном, это местные ребята, они знали, на что идут. У них есть домовые чаты, где нередко пишут: «Соседи, дайте мне вскипятить чайник». Потому что на восьмиэтажку всего 15 киловатт! Вода в таких домах по расписанию, тонкой струйкой.

А канализация у них ЛОС — локальные очистные сооружения. Это не выгребная яма, конечно, но и не канализация в привычном виде. Такой себе биотуалет, только для большого многоквартирника.

К тому же жэпэшку могут снести — если выяснится, что объект построен с нарушениями. Госэкспертизу такие проекты не проходят, никакой госкомиссии по приемке зданий нет. Да и вообще, выдержит ли фундамент, рассчитанный на трехэтажку, восемь этажей — бог знает. А в Сочи сейсмоопасная зона, нередки оползни.

В городе есть риелторы, которые принципиально не продают такие объекты. Говорят, что угодно, только не жэпэ. Справедливости ради, отмечу: приличные жэпэшки, построенные с экспертизой и по всем правилам, в Сочи есть. Но стоят они как обычная квартира — от 150 тыс. руб. за метр.

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При этом все жепешки продаются по договорам инвестирования в строительство, с неполной суммой в договоре. Делается это для ухода от налогов. Если сделка будет расторгнута, есть большой риск получить только те деньги, что указаны в договоре. При этом прошлым летом некоторые жэпэшки кредитовали банки, в том числе Сбербанк. Те объекты вводились в эксплуатацию с участием администрации города — мэрия выступала в суде истцом и просила ввести здание.

Меня удивило, что в этом участвовал госбанк. Стало ясно: если объект аккредитован финучреждением, это вообще ни о чем не говорит и ничего не гарантирует. А многие покупатели считают, что 214-ФЗ, счета эскроу, Сбербанк в проекте делают покупку квартиры максимально безопасной.

При этом в Сочи есть «памятник 214-ФЗ» — квартал «Фазатрон» в центральном районе Мамайка. Стоят коробки зданий, строительство заморожено, покупателей квартир кинули. Застройщик квартала Анзор Пруидзе сейчас сидит в тюрьме.

Но посадки здесь редкость, своим в этом городе многое сходит с рук. Весь девелоперский рынок Сочи — это, по большому счету, три-четыре мощных местных компании, которые и задают тон. Из инорегионалов здесь только краснодарские «Неометрия», AVA Group и федеральный «Талан». Прошлым летом участок на Курортном проспекте выкупила московская ГК «ПИК». Сейчас все с нетерпением ждут, когда девелопер определится с проектом. Москвичи и питерцы знают этого игрока, доверяют ему и готовы покупать квартиры. Местные же названия им ни о чем не говорят, да и качество ЖК сочинских девелоперов отличается не в лучшую сторону.

В общем, пока рынок жилья в Сочи не выглядит особенно привлекательным — по сравнению с обеими столицами, тем же Екатеринбургом и другими мегаполисами страны. Покупать здесь квартиру с прицелом на переезд, не зная рынка, местной специфики, не имея сколько-нибудь приличного бюджета — скорее авантюра. Лучше попросить рекомендации у друзей и знакомых, которые уже имели опыт приобретения недвижимости в Сочи, и поискать добросовестного риелтора, которые, конечно же, в городе есть.

А самое большое разочарование ждет тех, кто хочет беззаботной жизни рантье: купить апартаменты в Имеретинской низменности по 450-500 тыс. руб. за метр и сдавать их туристам. Такое вложение не окупится никогда.

В одном из апартаментных комплексов в Имеретинке, например, сейчас номер в 27 кв. м сдается по 2 тыс. руб. в сутки. Летом стоимость подрастет до 4-5 тыс. руб. Это смех! Если учесть что 30-50% суммы — комиссия компании, которая осуществляет доверительное управление апартаментами, собственник получает копейки.

Инвестировать в Сочи интересно только если брать квартиру на котловане, скажем, по 90 тыс. руб. за метр и продавать готовую по 180 тыс. Все остальное — баловство.

Фото из личного архива Ивана Стихина