Как обменять трешку в Екатеринбурге на апартаменты у моря: инструкция

Черногория и Греция скоро откроют границы для туристов, а Турция уже открыта. DK.RU подсчитал, в каких странах и за сколько можно купить квартиру, если продать жилье в Екатеринбурге.

В пересчете на евро 65-70 квадратов жилой площади в Екатеринбурге стоят около 50 тысяч. За те же деньги можно купить недвижимость на побережье моря в Греции, Турции и Черногории. Аналитики международного брокера недвижимости Tranio разобрали для DK.RU особенности покупки жилья в этих странах и неочевидные расходы, которые таит в себе такая инвестиция.

Однушка в Будве

Популярный и доступный вариант — квартира в Черногории. За условные 50 тыс. евро можно купить 30 кв. м в Которском заливе, Будванской или Барской ривьере.

В Которском заливе цены чуть выше, потому что туристический сезон там длится дольше. Здесь находятся Котор, Тиват и Херцег-Нови. Однако Котор — портовый город, в котором нет песчаного пляжа, из-за чего туристы чаще всего приезжают туда лишь на экскурсии.

Будванская ривьера — туристический центр Черногории. Будва известна ночной жизнью: в городе множество баров, клубов и ресторанов. Хорошая туристическая инфраструктура есть и в Херцег-Нови на берегу Которского залива. Тиват и Бар среди всех перечисленных — наиболее тихие и спокойные.

Если увеличить бюджет, за 60 тыс. евро можно купить квартиру побольше — 40-60 кв. метров.

К стоимости квартиры придется добавить налоги и страховку. Например, при покупке жилья в Черногории платится 3% налога. Помимо этого, в казну страны необходимо отчислять от 0,25 до 1% кадастровой стоимости в год в зависимости от локации, качества и возраста объекта. Также понадобится страховка: 1 евро за кв. м в год, если жилье используется постоянно, и 1,5 евро, если сезонно.

Коммунальные услуги составят в среднем 95 евро в месяц для двухкомнатной квартиры. Налог на доход от аренды составит 9%.

Квартиру в Будве можно сдавать за 50 евро в сутки, однако в таком случае необходимо закладывать около 20-25% от этой суммы на услуги уборки и заселения. От долгосрочной аренды можно получать 150-250 евро в месяц.

Квартиры в Тивате тем временем обычно сдаются дешевле, потому что этот город не так популярен у отдыхающих. Однокомнатную квартиру в Тивате можно сдать посуточно за 20-40 евро в сутки. В целом, доходность сильно зависит от удачного расположения квартиры: близости к морю, кафе и другим развлечениям.

Студия в Афинах

В столице Греции можно купить однокомнатную квартиру за 42 тыс. евро. За 50 тыс. можно купить студию площадью 25 кв. м, зато в историческом центре и с видом на Акрополь. Стоимость двухкомнатных квартир стартует от 75 тыс. евро.

Вид на жительство или визу, к сожалению, при покупке такой квартиры не получить — для этого на жилье нужно потратить как минимум 250 тыс. евро.

Налог на переход права собственности в Афинах составит, как и в Черногории, 3%, также необходимо заплатить госпошлину от 0,4% до 0,7%. В Греции нельзя оформить куплю-продажу без помощи юриста и нотариуса: их услуги составят еще по 1,86% от стоимости жилья (1,5% + НДС).

В отдельных случаях придется заплатить также агентскую комиссию 2,48%. Условно, затраты на покупку квартиры стоимостью 42 тыс. нужно закладывать еще 2850 евро.

Веранда в афинской студии в историческом центре

На содержание квартиры в Афинах уйдет от 900 до 1 800 евро в год с учетом налогов.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Афинах — 400 евро. Если сдавать квартиру посуточно, можно заработать еще больше, но затраты на управление могут быть высокими. Доходность студии в Афинах от долгосрочной аренды в среднем составляет 4,9%. Если купить квартиру без отделки и сделать ремонт, доходность составит около 7%.

Если квартиру сдавать круглый год, от аренды можно получать 4800 евро без учета расходов на текущий ремонт и налога на прибыль. В случае небольшой студии налог на прибыль составит около 720 евро.

Трехкомнатная квартира в Стамбуле

Турция, благодаря своим низким ценам, предоставляет более широкие возможности. За 50 тыс. евро можно купить двухкомнатные апартаменты площадью 50-70 кв. м в новостройке в Аланье или трехкомнатную квартиру 90 кв. м в новом районе Стамбула Эсеньюрт.

Гостиная в двухкомнатной квартире в Аланье.

Налоги на недвижимость в Турции тоже ниже, чем в Черногории и Греции: ежегодно придется платить 0,1-0,2% от стоимости. Налог на переход имущества составляет 4% и делится поровну между покупателем и продавцом. Коммунальные платежи составляют в среднем 20-30 евро в месяц для двухкомнатной квартиры без учета интернета, телефона и телевидения.

Если квартира располагается в жилом комплексе, за содержание общей территории необходимо заложить еще от 30 до 200 евро в месяц в зависимости от класса ЖК. Страховка обойдется в 0,3% от стоимости недвижимости в год.

При покупке недвижимости в Турции можно получить вид на жительство. При этом нижнего порога стоимости недвижимости нет, в отличие от других стран. Вид на жительство в Турции позволяет пользоваться бесплатной медициной, бесплатно учиться в школе и университете. Также с ВНЖ можно находиться в стране неограниченное количество дней. Правда, чтобы его не лишиться, необходимо проводить в стране не менее шести месяцев.

В Турции нельзя просто так сдавать недвижимость в краткосрочную аренду. Это могут делать только юридические лица, получившие специальную лицензию. При этом в управлении у компании должна быть не одна квартира, а целое здание или его часть.

Единственная возможность собственнику сдавать квартиру в краткосрочную аренду — купить объект, который находится в ведении управляющей компании. Покупатель подписывает договор с УК, которая берет на себя все расходы и гарантирует собственнику постоянную доходность.

Собственник может сдавать квартиру только на срок от одного года. Квартиру с одной спальней в Аланье или Стамбуле можно сдавать за 250-300 евро в месяц. Если учесть все расходы — налог на доход от аренды, ежегодный налог на недвижимость, обслуживание квартиры — доходность составит около 4%. Подоходный налог составляет от 15% для дохода меньше 2 400 евро в год до 27% при доходе выше 13 тыс. евро.

Невысокая стоимость турецкой недвижимости объясняется напряженной политической обстановкой в стране, нестабильностью курса турецкой лиры и относительной неразвитостью рынка. До 2012 г. для иностранцев существовали серьезные ограничения на покупку турецкой недвижимости, а попытка военного переворота в 2016 г. повергла рынок в кризис. Сейчас власти страны пытаются привлечь иностранных инвесторов, в том числе с помощью доступной программы ВНЖ.

Выводы

Несмотря на довольно высокие налоги и расходы в Европе, трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге вполне реально обменять на студию у моря в Черногории или в греческой столице — Афинах. Турция за те же деньги предлагает бОльшие площади, однако ограничивает возможность собственников сдавать объекты в краткосрочную аренду, которая приносит наибольшую доходность. Вместе с тем, Турция предлагает вид на жительство при покупке, что подойдет для тех, кто планирует переезд, хочет бесплатно учиться в турецком университете или планирует провести пенсию у моря.

Стоит учитывать, что владение недвижимостью в чужой стране сопряжено с рисками. В случае с Европой самый большой из рисков — изменчивость курса рубля по отношению к евро, тогда как в Турции сложности могут быть связаны с напряженной политической обстановкой.

Кроме того, сейчас дополнительные преграды ставят закрытые границы и связанная с ними неопределенность. Однако власти Черногории, Греции и Турции берут курс на снятие ограничений. Так, министр финансов Черногории объявил в конце декабря, что страна больше не планирует закрывать границы из-за коронавируса. Министр Греции Харис Теохарис пообещал, что Греция откроется для российских туристов весной 2021 г., если разрешат эпидемиологи. Турция же была одной из первых стран, которая открыла границы для россиян.

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