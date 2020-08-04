Уроки пандемии: уральцы стали чаще покупать загородное жилье

Эти показатели в два раза больше, чем за первые семь месяцев 2019-го года.

В целом по России объем выдач ипотеки на приобретение частных домов вырос на 62%, количество сделок — на 46%. За семь месяцев банк провел более 2,5 тысяч сделок на сумму 8,1 млрд рублей. Основной рост спроса на загородные дома отмечается с апреля — первого месяца самоизоляции. Только за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне — на 66% и 67% соответственно.



Регионами-лидерами по приросту числа сделок в этом году стали Московский регион (232 кредита на 2,1 млрд руб.), Республика Башкортостан (181 кредит на 419 млн руб.), Ростовская область (141 кредит на 387 млн руб.), Оренбургская область (127 сделок на 283 млн руб.) и Краснодарский край (114 кредитов на 286 млн руб.)



Размер кредита на покупку такого объекта в среднем по России вырос по сравнению с прошлым годом с 2,9 млн до 3,3 млн рублей. При этом в Свердловской области средняя сумма кредита несколько ниже — 2,6 млн рублей (+7% к прошлом году).



В основном дома приобретают клиенты с семьями (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35 лет (36%). Средний срок такого ипотечного кредита — 19 лет.

Многие компании в этом году перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эта тенденция сохраняется и после снятия основных ограничений. С учетом того, что длительное проживание в доме с расширенной площадью, удобной планировкой, развитой инфраструктурой и близостью к природе значительно более комфортно, чем в стандартной квартире, мы видим резкий рост интереса заемщиков к оформлению ипотеки именно на загородные дома. В общем объеме сделок они пока занимают незначительную долю, т.к. большинство городского населения, конечно, проживает в многоквартирных домах. Однако клиенты, которые планируют остаться на удаленной работе и после окончания пандемии, определенно задали тренд, который может продолжиться и в следующем году, — отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса — вице-президент ВТБ.

В ВТБ одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно приобрести практически по всей стране. Расстояние их расположения – до 30 км от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка. Приобрести свой дом с помощью ипотеки можно по ставке от 8,5%.



Банк кредитует приобретение объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. С дачами, СНТ и земельными участками ВТБ не работает. Сумма кредита — до 8 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Краснодара, до 5 млн — для других регионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств материнского капитала, в рамках программы «Победа над формальностями» — от 60%.