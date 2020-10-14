Вторая волна спроса на загородное жилье. В России дефицит домов и дач в пригороде

В России вырос спрос на загородное жилье. Дома и участки в пригороде в третьем квартале 2020 года в среднем по стране подорожали на 7%, до 1,6 млн рублей, пишет РБК.

В июле-сентябре 2020 года спрос на загородное жилье стал выше на 49% аналогичного периода прошлого года. Стимулирующими факторами стали пандемия и сельская ипотека, следует из отчета аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». Подтвердили рост спроса и эксперты федерального портала «Мир квартир». По их подсчетам, в третьем квартале рост составил 18%.

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Пандемия и сельская ипотека

По данным «Авито Недвижимости», заметнее всего спрос на загородную недвижимость вырос в Ленинградской (в 2,2 раза) и Московской (в 2,1 раза) областях, а также в Крыму (+72%).

Популярнее всего загородные дома (71% от общего спроса), на втором месте дачи (20%), затем идут коттеджи (7%) и только 2% приходится на таунхаусы.

Активность в сегменте загородной недвижимости носит сезонный характер, поэтому показатели в начале осени обычно уступают весне и лету. Однако годовая динамика и тренды в ряде регионов демонстрируют, что интерес к деурбанизации в связи с пандемией оказался довольно устойчивым, — пояснил руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Также спрос стимулируют запущенная в начале 2020 года сельская ипотека и возможность использования материнского капитала при строительстве домов на садовых участках.



По словам главы портала «Мир квартир» Павла Луценко, нынешний рост спроса связан со второй волной пандемии.

«В отличие от весны теперь рассматривают не летние дачи, а дома для круглогодичного проживания, чтобы провести там зиму. Увеличился запрос на строения с центральными коммуникациями, в населенных пунктах или благоустроенных поселках», — отметил он.



Согласно опросу НАФИ, сейчас каждый второй россиянин, рассматривающий покупку жилья в будущем, отдал бы предпочтение частному дому или коттеджу, а не квартире.

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Дефицит на рынке

Рост интереса к загородной недвижимости привел к тому, что спрос опередил предложение, цены выросли. По оценкам аналитиков «Авито Недвижимости», средняя стоимость загородного жилья в третьем квартале увеличилась на 7%, до 1,6 млн руб. за объект.

Доступнее всего дачи, в среднем по стране они стоят 550 000 рублей (на 10% выше, чем в 2019 году). Дом обойдется в 1,8 млн руб. (+2%). Приобрести таунхаус в среднем можно за 4,8 млн руб. (+8%). Коттеджи подорожали за год на 9% — до 6 млн руб.

Дороже всего загородное жилье в Калининградской области и в Крыму, там средняя цена за объект составляет 3,5 млн руб. (в Московской области — 3,4 млн руб.).



Самая доступная недвижимость в Омской (750 тыс. руб.), Ульяновской (750 тыс. руб.) и Нижегородской (900 тыс. руб.) областях, а также в Пермском крае (900 тыс. руб.).