Региональный минздрав потратит на лекарство от коронавируса 10,5 млн рублей

Свердловские власти разместили тендер на закупку препарата от коронавируса. Его производят на уральском заводе. Власти закупят свыше 175 тыс. капсул.

Министерство здравоохранения Свердловской области закупит лекарство «Риамиловир» на 10,5 млн руб. Согласно тендеру на портале госзакупок, лекарство от коронавируса поступит на аптечный склад региона «Фармация» до середины февраля, сообщает JustMedia. Объем закупки составит 175 020 капсул. Стоимость каждой — 60 руб.

На сайте уральского завода «Медсинтез» говорится, что с 2018 г. «Риамиловир» — это второе, но главное наименование лекарственного средства «Триазавирин», который выпускает «Медсинтез». Изначально его использовали при лечении гриппа, а сейчас — коронавирусной инфекции.

Весной 2020 г., как рассказывал председатель совета директоров «Завод Медсинтез» Александр Петров, на предприятии начали подготовку к проведению клинических испытаний с участием людей, что позволит написать в инструкции, что он работает против коронавируса. Информагентство Ura.ru тогда подсчитало, что выручка «Медсинтеза» от производства препарата «Триазавирин» составляет от 200 до 700 млн руб. в месяц. Агентство в подсчетах исходило из того, что с началом пандемии поставки «Триазавирина» в свердловские больницы идут по цене от 1195 до 1326 руб., а мощности предприятия позволяют производить до 21 тыс. упаковок в сутки при пиковой загрузке и работе в три смены.

Завод «Медсинтез» выпускает инфузионные растворы, готовые лекарственные формы генно-инженерного инсулина человека, первый российский препарат для лечения бесплодия. В апреле 2020 г. на заводе запущена линия по производству защитных масок. На предприятии работает свыше более 300 специалистов. Ранее DK.RU публиковал интервью с одним из создателей «Триазавирина», д.х.н., профессором УрФУ Евгением Уломским.

По официальным данным данным на 25 января, в Свердловской области зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 68 304.