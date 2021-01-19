Евгений Куйвашев перераспределил обязанности между своими замами

Отныне первый вице-губернатор области не будет отвечать за финансовые вопросы, бюджет и налоговую политику региона. Этой сферой займется «обычный» замгубернатора — Олег Чемезов.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил схему распределения обязанностей между членами областного правительства, утвержденную им же в 2019 г., сообщает ЕАН. Так, под кураторство первого заместителя губернатора попали вопросы агропромышленного комплекса, инвестиционная политика, ГЧП, туризм, охрана окружающей среды, недропользование и лесные отношения. Также первый зам будет отвечать за горнодобывающую промышленность, науку, вопросы лома металлов, международные и межрегиональные связи. Этот же человек должен исполнять обязанности главы региона в случае болезни или отпуска губернатора.

Все вопросы финансового характера губернатор передал из ведения первого зама к «простому» заместителю — Олегу Чемезову.

[Он] организует деятельность правительства в сферах экономики, территориального развития, финансов, бюджетной и налоговой политики, — говорится в тексте указа.

В случае отсутствия Олега Чемезова по какой-либо причине все его полномочия, в том числе контроль за казной области, переходят к еще одному заместителю губернатора — Павлу Крекову, который курирует министерства социального блока.

Напомним, сейчас временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области назначен экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Утверждать его кандидатуру будут депутаты областного Законодательного собрания уже на следующей неделе — 26 января.

Напомним, Александр Высокинский написал заявление об отставке с должности мэра в конце прошлого года — 22 декабря. Произошла рокировка: Алексей Орлов, который занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области, был назначен исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга, Высокинского губернатор Куйвашев вернул в свою команду на должность Орлова.

Как писал DK.RU, до 22 января 2021 г. продолжается прием заявок на конкурс кадидатов в мэры Екатеринбурга. Сам конкурс пройдет 1 февраля, затем кандидатуру, выбранную конкурсной комиссией, должны одобрить депутаты гордумы.

На текущий момент по­да­но уже во­семь за­явок. Свои амбиции заявили как политики, общественники и бизнесмены, так и совершенно неожиданные персоны. Например, заявку подал работник железной дороги из Миасса (Челябинская область), состоящий в КПРФ и ранее баллотировавшийся в мэры Челябинска.