Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.01
73,97
89,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Правительство фактически смирилось с перспективой второго десятилетия стагнации»

«Правительство фактически смирилось с перспективой второго десятилетия стагнации»
Иллюстрация: Pixnio.com

Пандемия коронавируса отбросила российскую экономику на несколько лет назад. Хотя последствия кризиса оказались слабее ожидаемого, они не приведут к позитивным структурным изменениям.

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Российское правительство фактически смирилось с перспективой второго десятилетия стагнации, пришли к выводу ведущие российские эксперты в докладе фонда «Либеральная миссия» под названием «Год ковида: предварительные итоги и вызовы десятилетия». Его составляли политолог Александр Кынев, регионовед Наталья Зубаревич, экономисты Евгений Гонтмахер, Олег Вьюгин и другие эксперты.

Российская экономика гораздо лучше справляется с кризисами, связанными с падением внешнего спроса, как было в 2009, 2015 и 2020 гг., но они не стимулируют структурные изменения, как это должно быть. В итоге экономика стагнирует, Россия падает в мировом рейтинге по уровню подушевого дохода, а к 2030 г. уступит Индонезии шестое место среди крупнейших экономик — о попадании в топ-5 речи даже не идет. 

Правительство России также снижает планку «целей развития»: в июле 2020 г. был подписан указ, который переносит на 2030 г. цели, которые, как заявлялось в 2018 г., должны быть достигнуты в 2024 г., к тому же они скорректированы в сторону понижения.

Оптимисты поневоле. Российский бизнес экономит на всем подряд, но ждет роста доходов

В целом мировая экономика пережила сокращение примерно в 4,5% ВВП, но последствия первого года пандемии оказались лучше и в отношении смертности, и в экономическом смысле, чем представлялось ранее. 

В России объем мер помощи экономики оценивается в 3,5% ВВП — это гораздо меньше, чем в развитых и крупных развивающихся странах: правительство стремилось сохранить резервы из-за неопределенности на нефтяном рынке и возможных ограничений на рынке заимствований. Но умеренное падение российской экономики, на 4–4,5% ВВП, свидетельствует, что антикризисные меры были довольно эффективными. Вместе с тем скупые расходы бюджета на поддержку экономики и зависимость от нефтегазовых доходов не позволяет рассчитывать на быстрое восстановление. Кроме того, ситуация в малом бизнесе и среди самозанятых, скорее всего, гораздо хуже, чем в бюджетном и корпоративном секторе. 

В целом у пандемии и опыта борьбы с ней будет несколько последствий: 

  • Ускорение цифровизации экономики и социальных практик, с одной стороны, и усиление государственного контроля за информационной оболочкой граждан, с другой; 
  • Долгосрочные ограничения для роста мировой экономики и дальнейший рост экономического неравенства; 
  • Упрочение авторитарных режимов и серьезные вызовы либеральным порядкам, принуждающие их к поиску новых форм и стратегий консолидации национальных интересов.

Политические итоги

В пандемию проявились системные недостатки российской системы госуправления: невысокий инфраструктурный потенциал на фоне высокого силового, «зарегулированность», склонность подменять реальное решение проблем манипулированием отчетностью, информацией и общественным мнением.

В региональной политике Кремль предпочитает ставить приоритет целей контроля над целями развития. Принятие поправок к Конституции, отменяющих ограничения по срокам для действующего президента, обозначило переход России от конкурентного авторитарного режима к режиму авторитарной гегемонии, с более высоким уровнем репрессивности и более широкими ограничениями прав и свобод граждан.

Вместе с тем экономическая стагнация, ослабление харизматической легитимности, усиление протестного регионализма и существенных изменений в структуре медиапотребления россиян формирует серьезный вызов режиму и провоцируют его на расширение политического контроля и репрессивных практик, проявлением чего стали покушение на Алексея Навального и новый пакет репрессивных законов, резюмируют эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково«По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково
  • Брусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигацийБрусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигаций
  • Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»
  • Последствия пандемии или ограничений? СвЖД не досчиталась почти 6 млн пассажиров в 2020 г.Последствия пандемии или ограничений? СвЖД не досчиталась почти 6 млн пассажиров в 2020 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.