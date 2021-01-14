В Екатеринбурге выставили на продажу трехзвездочную гостиницу

Отель начал свою работу в далеком 2006 г., но пандемию пережить не смог. За трехэтажное помещение площадью 660 кв. м с чердаком просят 75 млн руб.

Рядом с ЦПКиО выставили на продажу отель за 75 млн руб. Речь идет о трехзвездочной гостинице «Евротель Южный», которая расположена по адресу ул. Луначарского, 240.

В объявлении сказано, что помещение имеет площадь 665 кв. м, занимает три этажа и чердак:

Продается здание современной действующей трехзвездочной гостиницы на 23 номера различных категорий. Год постройки 2006. Площадь цокольного этажа — 157,8 кв.м, 1 этаж — 161,9 кв.м, 2 этаж — 161,8 кв.м, чердак жилой 173,9 кв.м.

Как сообщал DK.RU, 2020 год выдался непростым для гостиничного бизнеса. Директор управляющей компании «Отели ЮСТА» Тамара Клишина рассказывала, что в Екатеринбурге работает около 130 отелей, во время пандемии рынок покинула почти половина небольших гостиниц и хостелов:

В 2020 г. загрузка отелей сильно упала, особенно низкие показатели были в апреле и мае, когда загрузка составляла 11-12%. Некоторые собственники приняли решение законсервировать гостиницы, например, в нашей сети было закрыто три отеля. После первой волны пандемии с рынка ушли около 40% хостелов и мини-отелей, которым было сложнее всего. Можно с уверенностью сказать, что инвесторы не торопятся заходить на гостиничный рынок в Екатеринбурге.

Не смогла пережить пандемию, например, гостиница 39rooms hotel, которой управлял известный в городе отельер Сергей Дерендяев. Предприниматель рассказывал, что не смог договориться с собственником помещения о снижении арендной платы: