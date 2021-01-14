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В Екатеринбурге выставили на продажу трехзвездочную гостиницу

В Екатеринбурге выставили на продажу трехзвездочную гостиницу
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Отель начал свою работу в далеком 2006 г., но пандемию пережить не смог. За трехэтажное помещение площадью 660 кв. м с чердаком просят 75 млн руб.

#ГОТОВЫЙ БИЗНЕС#ОТЕЛЬЕРЫ#НОВОСТИ

Рядом с ЦПКиО выставили на продажу отель за 75 млн руб. Речь идет о трехзвездочной гостинице «Евротель Южный», которая расположена по адресу ул. Луначарского, 240.

В Екатеринбурге выставили на продажу трехзвездочную гостиницу 1

В объявлении сказано, что помещение имеет площадь 665 кв. м, занимает три этажа и чердак:

Продается здание современной действующей трехзвездочной гостиницы на 23 номера различных категорий. Год постройки 2006. Площадь цокольного этажа — 157,8 кв.м, 1 этаж — 161,9 кв.м, 2 этаж — 161,8 кв.м, чердак жилой 173,9 кв.м.

В Екатеринбурге выставили на продажу трехзвездочную гостиницу 2

Как сообщал DK.RU, 2020 год выдался непростым для гостиничного бизнеса. Директор управляющей компании «Отели ЮСТА» Тамара Клишина рассказывала, что в Екатеринбурге работает около 130 отелей, во время пандемии рынок покинула почти половина небольших гостиниц и хостелов:

В 2020 г. загрузка отелей сильно упала, особенно низкие показатели были в апреле и мае, когда загрузка составляла 11-12%. Некоторые собственники приняли решение законсервировать гостиницы, например, в нашей сети было закрыто три отеля. После первой волны пандемии с рынка ушли около 40% хостелов и мини-отелей, которым было сложнее всего. Можно с уверенностью сказать, что инвесторы не торопятся заходить на гостиничный рынок в Екатеринбурге.

Не смогла пережить пандемию, например, гостиница 39rooms hotel, которой управлял известный в городе отельер Сергей Дерендяев. Предприниматель рассказывал, что не смог договориться с собственником помещения о снижении арендной платы:

Я хотел меньше, так как кризису пока конца не видно. Он меньше не хотел. Поэтому дождались, когда выедут последние гости, прибрались и, воспользовавшись правом, данным 166-ФЗ, уведомили арендодателя об одностороннем расторжении договора аренды. Жаль, конечно. Жаль времени, сил, коллег, с которыми придется расстаться. Денег вложенных жаль, в конце концов. По деньгам прикинул — в целом сработали в плюс, хоть и небольшой. Планы на этот год были грандиозные. Но разве это единственные планы, который порушил проклятый коронавирус?

Автор: Екатерина Тарханова
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