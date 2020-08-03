«Не смогли договориться». Известный уральский отельер уходит из проекта в Екатеринбурге

Екатеринбургский отельер, основатель отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев вышел из управления 39rooms hotel. Он взял отель на 40 номеров на ул. Московская, 195 в аренду в мае 2019 г., тогда он назывался «Парус».

Должен заявить, что с сегодняшнего дня не имею отношения к 39rooms hotel. Причина по нынешним временам банальна — не смогли договориться с арендодателем по размеру стоимости аренды. Я хотел меньше, так как кризису пока конца не видно. Он меньше не хотел. Поэтому дождались, когда выедут последние гости, прибрались и вчера, воспользовавшись правом, данным 166-ФЗ, уведомили арендодателя об одностороннем расторжении договора аренды. Жаль, конечно. Жаль времени, сил, коллег, с которыми придется расстаться. Денег вложенных жаль, в конце концов. По деньгам прикинул — в целом сработали в плюс, хоть и небольшой. Планы на этот год были грандиозные. Но разве это единственные планы, который порушил проклятый коронавирус? Движемся дальше, — написал Сергей Дерендяев на своей странице в соцсети Facebook.

DK.RU отельер пояснил, что смог получить скидку только на апрель и май. Из команды, которая работала в гостинице, часть переходит в отель «Эмеральд», которым тоже управляет Сергей Дерендяев, с остальными придется расстаться. Дальнейшая судьба 39rooms hotel будет зависеть от собственника.

При этом, отмечает Сергей Дерендяев, по второму отелю, который находится у него в управлении, общий язык с собственником найти удалось:

По «Эмеральду» скидка у меня действует до сентября включительно. Поэтому говорить, что со всеми арендодателями невозможно найти общий язык, я бы не стал. Это касается не только отелей. Самый громкий случай — «Дом печати», который не смог получить скидку, и таких по городу много. Посмотрите, сколько пустует помещений — каждый день появляются.

Загрузка «Эмеральда», говорит он, в некоторые дни доходит до 70%:

Июль был самым лучшим месяцем из четырех с начала эпидемии. Но если сравнивать с прошлым годом (тогда, конечно, был «Иннопром») по загрузке, мы очень не дотягиваем до тех показателей. Когда с коллегами обсуждаем, примерно такая же ситуация и в других отелях. Август мы обычно закрывали туристами, это традиционно не самый лучший месяц для деловых отелей. Говорят, что в данной ситуации должен развиваться внутренний туризм, но пока я не вижу большого притока. Общался с компаниями, которые привозили группы в Екатеринбург, говорят — вообще нет заявок. Поэтому смешанное чувство. Весь год проходит по-другому. Торговые центры открылись — безусловно, это повлечет приток, потому что люди приезжают в том числе и на шопинг в Екатеринбург. Ситуация неопределенная, но я все равно жду прироста и загрузки — хочется уже верить в доброе.

Отельер рассказал DK.RU, что готов рассматривать и новые гостиницы, которые можно взять в управление:

Я все время нахожусь в поиске. Еще до коронавируса у меня были переговоры, но вмешалась эпидемия, и все отложилось на неопределенный срок. Конкретных объектов на примете пока нет.

Напомним, Сергей Дерендяев имеет большой опыт работы в гостиничном бизнесе. С 2010 г. он руководил отелями «Онегин» и «Вознесенский». В конце 2013 г. открыл турфирму «Укулеле-Трэвел», в 2015 г. снова вернулся в профильную отрасль и занял пост директора по продажам и маркетингу USTA Hotels. После этого он перешел на должность управляющего отелем «Урал», где проработал год, и впоследствии взял в аренду отель «Эмеральд». В мае 2018 г. отельер в качестве наемного управляющего возглавил четырехзвездочный отель «Демидов Плаза» на 127 номеров в Нижнем Тагиле. Весной 2019 г. Сергей Дерендяев ушел с должности управляющего нижнетагильского объекта, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.