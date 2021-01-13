В России резко выросла доля нелегальной мебели. С ней хотят бороться маркировкой

Производители контрафакта заняли почти 20% рынка за счет низких доходов граждан и отсутствия контроля. Белые компании намерены бороться с ними проверками и подключением к системе маркировки товаров.

Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР) обратилась к Минпромторгу с просьбой о создании рабочей группы для координации проверок нелегальных мебельных кластеров, пишет «Коммерсантъ». Поводом для этого стал рост доли нелегальной мебели до почти 20% рынка (порядка 40 млрд руб.), причем в сегментах корпусной и мягкой мебели доля контрафакта достигает 40%.

Объем теневого рынка в АМДПР рассчитали на основе потребления древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (МДФ) плит. Их покупают дилеры, которые поставляют материал теневым игрокам, которые не платят налоги в полной мере, считают в Ассоциации. В Воронеже нелегальные производители мебели потребляют столько же плит, сколько легальные, уверен вице-президент компании «Ангстрем» Сергей Радченко. Работают «в черную» в России около 30% производителей мебели, считает президент Askona Life Group Роман Ершов.

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Легальные игроки вынуждены конкурировать с теневым сектором, который растет за счет низких доходов граждан и отсутствия контроля, уверен глава АМДПР Тимур Иртуганов. В результате рентабельность производителей контрафакта может доходить до 30 –40%, тогда как доходность «белых» компаний составляет 1–3%, оценивает эксперт.

Чтобы справиться с проблемой мебельного контрафакта в России, необходимы массовые проверки, которые помогут выявить нелегальные производства, а в будущем возможно распространить на отрасль систему маркировки, считают в АМДПР. Оператор системы маркировки ЦРПТ к этому готов, если такое решение будет принято правительством совместно с отраслью.

Проект маркировки товаров в России начался в 2016 г., как заявлялось, его цель — борьба с нелегальной продукцией и серым сектором. С 2019 г. этим занимается Центр развития перспективных технологий (ЦПРТ), принадлежащему структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. У бизнеса много вопросов к системе маркировки товаров, так как она ведет к лишним затратам, а в конце прошлого года из-за нее происходили сбои в поставках товаров, в частности, лекарств.