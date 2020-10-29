В России нарастает лекарственный кризис

Многочисленные сбои в системе маркировки лекарств привели к тому, что на разных этапах зависли более 40 млн упаковок препаратов, которые не могут попасть в аптеки и больницы.

Из-за сбоев в работе системы маркировки лекарств в России нарастает их дефицит. Две трети компаний-членов Ассоциации международных международных фармацевтических производителей (AIPM, в нее входят более 60 компаний, выпускающих более 80% всех лекарств в мире) испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур: процедура маркировки либо затянулась по срокам, либо они вовсе не могут ввезти свою продукцию в Россию.

Половина фармпроизводителей испытывают сложности при вводе лекарств в гражданский оборот: задержки составляют одну-две недели, из-за чего дальнейшее движение препаратов заблокировано. Сбои в работе системы маркировки привели к «зависанию» более 40 млн упаковок при более 450 препаратов. Проблемы есть с поставками как в аптеки, так и в больницы, причем речь идет о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах.

Оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) в ответ на претензии возражает, что время взаимодействия между собственной системой и системами Федеральной таможенной службы уже удалось сократить. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов говорит, что с 27 октября действует так называемая схема 703, которая позволяет автоматически исправить ошибки, возникшие в системе, или неконсистентные данные на импортные препараты.

О дефиците лекарств в аптеках все чаще пишут пользователи соцсетей, онкологи жалуются, что очень трудно достать лекарства, необходимые для терапии многих опухолей кроветворной системы. О критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов в открытом письме заявили и руководители крупнейших благотворительных фондов.

Дефицит лекарств приводит и к их подорожанию: в сентябре 2020 г. цены на медикаменты выросли на 8,8% год к году, подсчитал Росстат.

Главные причины нехватки лекарств в России сегодня — сбои в работе системы маркировки и проблемы с госзакупками, считает замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

Ранее из-за сбоев в системе маркировки в региональных аптеках возник и дефицит лекарств от коронавируса.

10 отраслевых объединений фармацевтического рынка обратились к премьер-министру, так как ситуация с маркировкой лекарств становится крайне критичной для их поставок. Чтобы исправить ситуацию, производители предлагают установить особый порядок работы системы маркировки на время эпидемии коронавируса, чтобы обеспечить беспрепятственное движение продукции в цепи поставок, изменить изменения в законодательстве, позволяющие обеспечить отказ от передачи данных в систему, если технические сбои делают информационный обмен невозможным. а также ввести мораторий на штрафы, пока работа системы маркировки лекарств не наладится. установить ответственность ЦРПТ перед участниками рынка за сбои и ввести публичные показатели качества работы системы, а также предусмотреть возможность временной поставки немаркированной продукции в исключительных случаях — если нет аналогичных маркированных лекарств.