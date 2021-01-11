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Новые налоги и карта «Мир» повсюду. Какие законы 2021 года коснутся вашего кошелька?

Новые налоги и карта «Мир» повсюду. Какие законы 2021 года коснутся вашего кошелька?
Иллюстрация: pixabay.com

Предугадать, что будет с экономикой в 2021 году, сложно. Но точно можно понять, как затронут финансы принятые законы. Вы уверены, что не придется платить налог за доход по вкладу?

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#ЛАЙФХАКИ

Давать прогнозы относительно 2021 года сложно. Но кое-что все же можно предугадать, например, сделать выводы из содержания принятых законов. «Финансовая культура» рассказывает о главных новшествах, которые, вполне вероятно, будут касаться вашего кошелька.

1. Уладить споры с банками можно будет через финомбудсмена

 

С 1 января 2021 года клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов смогут решать денежные споры через финансового омбудсмена.

Рассматривать обращения будут не дольше 15 дней, услуга бесплатна. Решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как и постановление суда.

2. НДФЛ начнет зависеть от размера дохода

 

Для россиян с высоким заработком ставка подоходного налога повысилась с 13 до 15%. Это касается тех россиян, которые получают больше 5 млн рублей в год.

Уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита. К доходам до 5 млн рублей включительно по-прежнему применяется основная ставка, 13%.

При расчете дохода просуммируют не только зарплату, но и проценты по банковским вкладам, прибыль от инвестиций, выигрыши в азартных играх и лотереях. Страховые выплаты, начисления по пенсионному обеспечению, а также выручка от продажи имущества (кроме ценных бумаг) не будут учитываться.

3. Изменятся правила расчета налога на доход по вкладам

 

С 2021 года Федеральная налоговая служба будет учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог.

Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек получил доход. Раз в год лимит будет обновляться.

На начало 2021 года ключевая ставка составляет 4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год – 42 500 рублей. Вкладчики, которые заработают на депозитах больше, должны будут заплатить НДФЛ, но только с той суммы, которая превысит установленный лимит.

Впервые налог по новым правилам надо будет заплатить в 2022 году — с дохода по депозитам за 2021 год.

4. Брокеры будут предупреждать инвесторов о расходах на сделки

 

С 1 января начинающие инвесторы могут точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты.

С 2021 года перед тем, как принять поручение клиента, у которого нет статуса квалифицированного инвестора, брокер будет обязан предоставить детальную информацию об условиях сделки: сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, дополнительных расходах, например, налогах при вложении в иностранные ценные бумаги, вознаграждении брокера.

Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

5. Предприниматели не смогут платить «вмененку»

 

С 1 января по всей России перестает действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Этот налог надо было платить не с реального дохода, а с вмененного — потенциально возможного. Ставка зависела от региона, где зарегистрирован бизнес, она варьировалась от 7 до 15%.

«Вмененка» должна была исчезнуть еще в 2014 году, но отмену несколько раз переносили. Все предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию перейдут на общую систему налогообложения (ОСНО).

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6. Расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших магазинах

 

В новом году даже маленькие магазины будут обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Но большинство продавцов сразу налаживают прием карт и других популярных платежных систем. А некоторые также организуют безналичную оплату по QR-коду.

Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля — до 20 млн.

Помимо этого, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы.

7. Все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ

 

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться о том, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Раньше фонды сами решали, обнародовать ли им эту информацию.

Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов НПФ. Отчеты должны быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

8. Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах

 

С 1 октября 2021 года микрофинансовые организации будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Раньше для займов меньше 50 000 рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог такая справка не требовалась, достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

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Автор: Александра Клименко
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