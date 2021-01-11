Новые налоги и карта «Мир» повсюду. Какие законы 2021 года коснутся вашего кошелька?

Предугадать, что будет с экономикой в 2021 году, сложно. Но точно можно понять, как затронут финансы принятые законы. Вы уверены, что не придется платить налог за доход по вкладу?

Давать прогнозы относительно 2021 года сложно. Но кое-что все же можно предугадать, например, сделать выводы из содержания принятых законов. «Финансовая культура» рассказывает о главных новшествах, которые, вполне вероятно, будут касаться вашего кошелька.

1. Уладить споры с банками можно будет через финомбудсмена

С 1 января 2021 года клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов смогут решать денежные споры через финансового омбудсмена.

Рассматривать обращения будут не дольше 15 дней, услуга бесплатна. Решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как и постановление суда.

2. НДФЛ начнет зависеть от размера дохода

Для россиян с высоким заработком ставка подоходного налога повысилась с 13 до 15%. Это касается тех россиян, которые получают больше 5 млн рублей в год.

Уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита. К доходам до 5 млн рублей включительно по-прежнему применяется основная ставка, 13%.

При расчете дохода просуммируют не только зарплату, но и проценты по банковским вкладам, прибыль от инвестиций, выигрыши в азартных играх и лотереях. Страховые выплаты, начисления по пенсионному обеспечению, а также выручка от продажи имущества (кроме ценных бумаг) не будут учитываться.

3. Изменятся правила расчета налога на доход по вкладам

С 2021 года Федеральная налоговая служба будет учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог.

Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек получил доход. Раз в год лимит будет обновляться.

На начало 2021 года ключевая ставка составляет 4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год – 42 500 рублей. Вкладчики, которые заработают на депозитах больше, должны будут заплатить НДФЛ, но только с той суммы, которая превысит установленный лимит.

Впервые налог по новым правилам надо будет заплатить в 2022 году — с дохода по депозитам за 2021 год.

4. Брокеры будут предупреждать инвесторов о расходах на сделки

С 1 января начинающие инвесторы могут точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты.

С 2021 года перед тем, как принять поручение клиента, у которого нет статуса квалифицированного инвестора, брокер будет обязан предоставить детальную информацию об условиях сделки: сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, дополнительных расходах, например, налогах при вложении в иностранные ценные бумаги, вознаграждении брокера.

Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

5. Предприниматели не смогут платить «вмененку»

С 1 января по всей России перестает действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Этот налог надо было платить не с реального дохода, а с вмененного — потенциально возможного. Ставка зависела от региона, где зарегистрирован бизнес, она варьировалась от 7 до 15%.

«Вмененка» должна была исчезнуть еще в 2014 году, но отмену несколько раз переносили. Все предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию перейдут на общую систему налогообложения (ОСНО).

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6. Расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших магазинах

В новом году даже маленькие магазины будут обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Но большинство продавцов сразу налаживают прием карт и других популярных платежных систем. А некоторые также организуют безналичную оплату по QR-коду.

Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля — до 20 млн.

Помимо этого, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы.

7. Все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться о том, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Раньше фонды сами решали, обнародовать ли им эту информацию.

Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов НПФ. Отчеты должны быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

8. Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах

С 1 октября 2021 года микрофинансовые организации будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Раньше для займов меньше 50 000 рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог такая справка не требовалась, достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

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