Менять работу раз в год и делать параллельно много дел — для наших детей это будет нормой

Вопросом «куда поступать» ребенка, чтобы он построил успешную карьеру, задаются, пожалуй, все родители. Чаще всего — в выпускных классах. Но начинать профориентацию надо задолго до этого.

Как изменится рынок труда в ближайшем будущем, как профессии уступают место компетенциям и что должны делать родители, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной профессиональной жизни — об этом рассказывает Наталья Конышева, HR директор Deltaplan, карьерный консультант.

Делают все роботы

— Современный мир меняется стремительно, а вместе с ним — рынок труда. Для наших родителей было естественным работать всю жизнь на одном месте. Те, кому сегодня 30-50 лет, уже не склонны к такому постоянству, но в голове большинства все еще сидит стереотип: скакать с места на место — это как-то неправильно. Многие до сих пор так и ориентируют своих детей: у тебя 9-11 класс, пора выбрать профессию, чтобы потом всю жизнь трудиться по выбранному направлению.

Однако модель, к которой мы привыкли, устарела. Мир меняется слишком стремительно. И оставаться всю жизнь в рамках одной профессии нашим детям будет скучно. Да и сами профессии будут сильно меняться.

Уже сейчас рутинные функции берут на себя роботы. В Екатеринбурге, который, наверное, нельзя назвать самым прогрессивным городом, огромное количество торговых точек перешло на работу без кассиров: покупатель сам выбирает товар, сам взвешивает, сам считает и оплачивает. Это только начало. Чем дешевле будут становиться информационные технологии, тем стремительнее будет проходить роботизация и автоматизация всего, что только возможно.

Вспомните, совсем недавно мы не могли себе представить телефон без кнопок. А наши дети уже живут в этой реальности. В начале века принтер был устройством, которое далеко не каждый мог себе позволить. А сегодня это такая же повседневность, как утюг или телевизор. Сейчас дело за 3D-принтерами. Как только они выйдут в массы, начнет трансформироваться вся торговля. Потому что любую вещь можно будет напечатать: просто скачать из интернета необходимую модель и загрузить нужное сырье.

Такие изменения не могут пройти мимо рынка труда. В ближайшее время изменится такая вещь, как наём по должностям. То есть позиция соискателя «я менеджер, возьмите меня на эту должность», исчезнет сама по себе. Уже сейчас многие работодатели оперируют не понятием профессия, а понятием компетенция. Совсем скоро предложения работы будут звучать так: «Нам нужен человек с такими-то компетенциями в таком-то объеме на вот такой срок».



Первый столбик — продвижение по служебной лестнице наших родителей, середина-конец 20 века. Второй типичен для тех, кто сегодня сам воспитывает подростков. Третий столбик — карьерный путь наших детей

На первый план сегодня выходит проектная карьера. Это не смена профессий — сейчас я годик поработаю менеджером, потом программистом, потом еще кем-то. Для наших детей станет нормой менять за жизнь 5-8 профессиональных амплуа и параллельно заниматься несколькими вещами: «я организатор мероприятий, а еще я делаю зубные протезы, а еще мне нравится спасать щенков, поэтому я волонтерю в собачьем приюте». Такие люди есть и сегодня, но пока на них смотрят недоуменно и задают вопрос: как ты все это успеваешь? В будущем это станет нормой.

Чем пахнут ремесла

Как в этом стремительном мире родителям профориентировать своих детей? Понятно, что школа этим сегодня просто не занимается. Главная цель нынешней школы — натаскать учеников на сдачу ЕГЭ безотносительно практического применения тех знаний, которые проверяет единый государственный экзамен. Да и начинать профориентацию надо раньше, чем в 7 лет — уже в садичном возрасте ребенок должен получать знания о профессиях.

С 3-5 лет и до окончания младшего школьного возраста, а это 10 лет, главная задача родителей в плане профориентации — рассказывать ребенку, из чего состоит этот мир и кто его таким создает: что делает повар, что делает водитель, в чем состоит работа пожарных. Звучит банально, но я знаю немало случаев, когда ребенок с удивлением узнает, что, оказывается, еда, которая продается в магазине, где-то изготавливается. Многие не знают, как печется хлеб или думают, что колбаса в лесу растет.

Поэтому если вам в садике предлагают пойти с экскурсией на хладокомбинат — посмотреть, как делают мороженое, надо соглашаться. В Екатеринбурге немало таких мест, где дети могут ознакомиться с профессией: пожарная станция, трамвайно-троллейбусный парк. В УрГЭУ отличный центр, где рассказывают все об атомной энергетике. Одна из аптечных сетей проводит бесплатные экскурсии: дети могут узнать, как работает фармацевт. Можно свозить ребенка на ферму, можно — на сыроварню, можно — в музей НПО «Автоматика», где расскажут и покажут все о космосе и ракетах. Есть деньги — можно и на Байконур поехать: там тоже проводят экскурсии.

Физики и лирики

После 10 лет начинаются первые шаги именно к профориентации. По сути, что такое профориентация? Есть простая модель, состоящая из трех сфер — хочу, могу, надо. Мир профессий и мир вокруг — это «надо»: что делается во внешнем мире, какие отрасли идут в рост, что меняется в привычных отраслях. За этим надо следить, чтобы понимать, какие компетенции в первую очередь развивать в ребенке.

Мир знаний и умений — это «могу»: ребенок должен оценивать, что он умеет, какие знания у него есть и как их можно применять.

Мир внутри меня — это «хочу»: что важно ребенку, какие у него мечты, какие цели.

Для профориентации ребенка можно использовать японскую систему икигай

Родителям надо анализировать каждую сферу вместе с ребенком. Типичная ошибка многих: анализ только сферы «могу». Для большинства на первом этапе это сводится к двум понятиям: технарь/гуманитарий. Если физика не заходит, значит, ребенок «лирик» — надо искать гуманитарные профессии. Но таким образом отсекаются другие возможности.

До сих пор мы, родители, мыслим категориями школьных предметов, даже не переводя их в конкретные навыки и знания. Ребенок успевает на 4-5 по математике — все, значит, математика его конек. Но это вообще не факт. Может, он успевает по ряду других причин: у него, к примеру, отличный контакт с учителем, а еще он занимается с репетитором. Но если его вырвать из контекста, например, отправить в летний математический лагерь, окажется, что свои знания он применить не может.

Уметь задавать вопросы

В современной психологии есть теория, согласно которой дети лучше всего развиваются, если получают своевременные грамотные вопросы. Именно вопросы, а не ответы, как привыкли думать многие взрослые. Человеческий мозг сложная шутка: когда в него вкладывают вопросы, он начинает искать информацию для ответа в автономном режиме. Ребенок ходит в школу, ест, спит, гуляет, а мозг постепенно собирает данные. Рано или поздно ребенок придет к ответу. Это может случиться и через год, и через пять лет, но когда этот ответ найден самостоятельно, нет шанса его забыть. Если же сразу дать ответ, запомнится только 10% информации.

Только не надо спрашивать у ребенка: кем ты хочешь стать? Это тупиковый вопрос: если нет гармонично развитых сфер «хочу/могу/надо», что можно ответить? Правильный вопрос: что ты знаешь о мире? Рынок труда — неизбежное продолжение мира вокруг.

Пожалуй, самая сложная сфера — «хочу». И взрослые-то не всегда понимают, чего они хотят. Что уж говорить о детях, тем более подростках.

Наталья Конышева: «Вся школьная программа нацелена на верхушку — на прокачку навыков и знаний. И зачастую эти знания очень малоприменимы в текущем моменте. Задача родителя в современной школе —научить ребенка добывать навыки и знания, которые можно вкладывать в систему прикладного применения»

Для ребят после 14 лет можно применить такое упражнение: за 30 минут написать 100 целей — любые, какие есть в жизни. Не надо делить их на крупные и мелкие. Купить квартиру, подстричься, навестить родственников, обновить телефон, прибраться на столе, купить пылесос — все в один список. Это даже взрослому подчас не под силу написать, после 50-й они начинают буксовать — попробуйте на себе. Если в 11-м классе ребенок может сходу написать 30 целей — это супер. Потому что чаще всего дальше 5-8 дело не идет. Причем половина навязана родителями.

Еще одно упражнение — на поиск мотивации. Принцип неизменен: задавайте вопросы. Берете список целей и спрашиваете критерии, по которым он поймет, что цель достигнута. Скажем, была цель — стать стоматологом. Начинаете искать критерии — почему это важно. Ребенок говорит: стану стоматологом, меня будут уважать. И тут могут быть озарения: уважение ведь можно получить и на другом месте, необязательно быть только стоматологом. Он сам для себя поймет, его это цель или она навязана.

Почувствовать свою силу

Следующая вещь, которую должны понять и принять родители: прокачивать надо сильные стороны ребенка. Вашим детям за жизнь много раз придется услышать, что они неправы, у них не получится. И только вы как родитель можете постоянно подчеркивать сильные стороны.

Прокачивать слабые стороны не имеет особого смысла. На это тратится много энергии, а выхлоп — минимальный. Лучше добиться наивысших результатов в том, что ты действительно можешь.

Важно при этом не циклиться на своих, родительских, ценностях. Допустим, вы видите, что максимальный интерес вашей дочери сосредоточен в сфере визажа. Для вас это пустое — ну что за профессия визажист! Но только подумайте: есть сотни девочек, которые ленятся по утрам причесаться нормально… Да радоваться надо, что у вас такая умница-дочка, которая навивает себе кудри и красит реснички. Если вы похвалите эту ее сторону, поддержите ее, может, степень важности вопроса для нее самой снимется: ребенок получает подтверждение, что эту сторону оценили, значит, можно направить энергию на что-то другое.

Есть и такой вариант: отправить дочь на курсы визажистов. И тут два возможных результата: или она походит и скажет — все, я наелась, не хочу больше, это не мое. Или же ее еще сильнее торкнет, она начнет совершенствоваться и станет гениальным визажистом.

А визажист, к слову, — одна из тех профессий, за которыми будущее. Сейчас продолжительность жизни увеличивается, и люди хотят прожить ее интересно и красиво, они готовы совершенствоваться в любом возрасте — женщина в 80 лет может заняться йогой или научиться подбирать гармоничный гардероб. Ей нужен будет учитель. Поэтому все поддерживающие профессии — визажисты, стилисты, коучи, фитнес-тренеры и т. п. — это отличный способ зарабатывать.

Еще одна сфера, которая бурно развивается, — развлечения, VR. Сюда идут большие денежные вливания, гигантское количество людей требуется в эту индустрию. И это самые разные специалисты — нужны те, кто умеет рисовать, писать сценарии, программировать. Это все профессиональные траектории для ваших детей.

Какие сферы будут развиваться в ближайшее время Безопасность физическая и персональных данных

Поиски ресурсов (космос, трансформация сельского хозяйства, подводный мир, горы-пустыни)

Развлечения

Медицина: новое протезирование, выращивание органов, умные лекарства, иная форма диагностики

Финансы. Новые валюты и новые способы оплаты

Познание себя: личные коучинги и пр.

Не стоит ориентироваться на те вакансии, что востребованы прямо сейчас, — слишком быстро все меняется. Изучайте отрасли: например, на сайте ВШЭ есть качественные обзоры по разным отраслям: и текущее состояние, и перспективы. Все в цифрах — изучайте вместе с ребенком: что растет, что снижается, и ищите, куда приложить силы.

Публикация подготовлена по материалам лекции Натальи Конышевой для родителей «Профориентация на всю жизнь». Использованы слайды из презентации