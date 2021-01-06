В Екатеринбурге в 2021 году отремонтируют 18 участков дорог

Мэрия Екатеринбурга отчиталась о ремонте дорог в 2020 году. За прошлый год обновлено свыше 46 км автомобильных дорог. Какие участки будут отремонтированы в 2021-м?

В 2020 г. городские власти выполнили ремонт 41 участка автомобильных дорог общей площадью 667,72 тыс. кв. и и протяженностью более 46 км. Завершен ремонт двух мостов и двух путепроводов, обновлены тротуары общей площадью 186,6 тыс. кв. м, выполнено устройство 485 понижений на перекрестках, установлено 55 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. В 2021 году будут отремонтированы следующие участки дорог:

— улица Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова

— улица Заводская, от улицы Кирова до улицы Металлургов

— улица Посадская, от улицы Гурзуфской до улицы Белореченской

— улица Серафимы Дерябиной, от переулка Встречного до улицы Крауля

— улица Шаумяна, от улицы Ясной до улицы Чкалова

— проспект Орджоникидзе

— улица 40-летия Октября, от улицы Кировградской до улицы Восстания

— улица Фронтовых бригад, от улицы Шефской до дома № 78 по улице Норильской

— улица Таватуйская, от улицы Маневровой до переулка Теплоходного

— улица Автомагистральная, от улицы Бебеля до улицы Маневровой

— улица Техническая, от улицы Бебеля до улицы Надеждинской

— улица Вилонова, от улицы Учителей до улицы Раевского

— Сиреневый бульвар

— улица Фурманова, от улицы 8 Марта до улицы Шаумяна

— улица 8 Марта, от дома № 167 по улице 8 Марта до строения № 1 по улице Академика Шварца

— улица Щорса, от улицы Белинского до улицы 8 Марта

— Сибирский тракт, от переулка Загородного до дома № 103 по Сибирскому тракту

— Сибирский тракт, от дома № 2б по улице Варшавской до улицы Чистой.

Добавим, что вопрос ремонта дорог в городе периодически сопровождается скандалами. В прошлом году силовики приходили с обысками в администрацию Кировского района Екатеринбурга. Предполагалось, что районный ДЭУ, который должен был заниматься ремонтом дорог и благоустройством, выводил бюджетные деньги. До этого Счетная палата Екатеринбурга выяснила, что часть средств, выделенных в 2019 г. из бюджета города на ремонт и благоустройство, была потрачена с нарушениями. Тогда речь шла о 2,2 млрд из 8 млрд руб.