Вопрос на 60 млн руб. Счетная палата обвинила мэрию в неэффективных расходах на пиар
Прокуратура, ФАС и ОБЭП проверяют расходы мэрии на пиар. По мнению Счетной палаты, более 60 млн руб. были потрачены неэффективно. Екатерина Куземка настаивает, что претензии носят оценочный характер.
Председатель городской Счетной палаты Андрей Парунин заявил, что в деятельности департамента информполитики мэрии Екатеринбурга, который курирует Екатерина Куземка, обнаружены нарушения на 63,8 млн руб., пишет ЕАН. Об этом Парунин сообщил на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению.
В частности, на сумму 13,8 млн руб. были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, на 15,1 млн — нарушения с муниципальными закупками, а в сфере управления муниципальным имуществом были обнаружены нарушения на сумму 9 млн руб. Еще 6 млн руб. были признаны неэффективно потраченными.
По оплате труда более чем на 2 млн руб. материалы переданы в прокуратуру, будут приниматься решения, — добавил Андрей Парунин.
Также счетная палата обратил внимание на то, что функционал департамента информполитики и МАУ «Город», который также подчиняется Екатерине Куземке, дублируют друг друга.
По всем фактам направлены запросы в надзорные ведомства: прокуратуру, ФАС и ОБЭП. Известно, что прокуратура уже вынесла в адрес главы города представление об устранении и недопущении нарушений.
Екатерина Куземка рассказала, что подведомственный ей департамент с 1 января по 21 сентября хорошо поработал. Например, сотрудники подготовили почти 3 тыс. пресс-релизов, организовали 26 пресс-конференций, 43 брифинга и 60 пресс-туров.
В ответ на критику Екатерина Куземка заявила, что «замечания счетной палаты носят субъективный характер».
Я горжусь своей работой, так как даже при уменьшении финансирования мы справились и ни по одному показателю не завалились, — подчеркнула она.
В итоге комиссия приняла доклад вице-мэра, но решила вернуться к нему еще раз, когда проверку выводов счетной палаты полностью завершат правоохранительные органы.
Ранее DK.RU рассказывал, что прокуратура уже проверяет отчет Счетной палаты. Тогда о сумме неэффективно растраченных средств не говорилось, однако уточнялось, что представители надзорного ведомства опросили директора департамента информполитики Алексея Редина и руководителя муниципальной радиостанции «Город FM» Инну Боеву, сообщал DK.RU.
Добавим, что Екатерина Куземка была назначена на пост вице-мэра в мае 2019 г.