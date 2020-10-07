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Вопрос на 60 млн руб. Счетная палата обвинила мэрию в неэффективных расходах на пиар

Вопрос на 60 млн руб. Счетная палата обвинила мэрию в неэффективных расходах на пиар
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Прокуратура, ФАС и ОБЭП проверяют расходы мэрии на пиар. По мнению Счетной палаты, более 60 млн руб. были потрачены неэффективно. Екатерина Куземка настаивает, что претензии носят оценочный характер.

#ЧИНОВНИКИ#МЭРИЯ#НОВОСТИ

Председатель городской Счетной палаты Андрей Парунин заявил, что в деятельности департамента информполитики мэрии Екатеринбурга, который курирует Екатерина Куземка, обнаружены нарушения на 63,8 млн руб., пишет ЕАН. Об этом Парунин сообщил на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению.

В частности, на сумму 13,8 млн руб. были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, на 15,1 млн — нарушения с муниципальными закупками, а в сфере управления муниципальным имуществом были обнаружены нарушения на сумму 9 млн руб. Еще 6 млн руб. были признаны неэффективно потраченными. 

По оплате труда более чем на 2 млн руб. материалы переданы в прокуратуру, будут приниматься решения, — добавил Андрей Парунин.

Также счетная палата обратил внимание на то, что функционал департамента информполитики и МАУ «Город», который также подчиняется Екатерине Куземке, дублируют друг друга.

По всем фактам направлены запросы в надзорные ведомства: прокуратуру, ФАС и ОБЭП. Известно, что прокуратура уже вынесла в адрес главы города представление об устранении и недопущении нарушений.

Екатерина Куземка рассказала, что подведомственный ей департамент с 1 января по 21 сентября хорошо поработал. Например, сотрудники подготовили почти 3 тыс. пресс-релизов, организовали 26 пресс-конференций, 43 брифинга и 60 пресс-туров.

В ответ на критику Екатерина Куземка заявила, что «замечания счетной палаты носят субъективный характер».

Я горжусь своей работой, так как даже при уменьшении финансирования мы справились и ни по одному показателю не завалились, — подчеркнула она.

В итоге комиссия приняла доклад вице-мэра, но решила вернуться к нему еще раз, когда проверку выводов счетной палаты полностью завершат правоохранительные органы.

Ранее DK.RU рассказывал, что прокуратура уже проверяет отчет Счетной палаты. Тогда о сумме неэффективно растраченных средств не говорилось, однако уточнялось, что представители надзорного ведомства опросили директора департамента информполитики Алексея Редина и руководителя муниципальной радиостанции «Город FM» Инну Боеву, сообщал DK.RU.

Добавим, что Екатерина Куземка была назначена на пост вице-мэра в мае 2019 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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