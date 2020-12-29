ЦБ решил упростить переход клиентов от банка к банку. Как это поможет бизнесу

При смене расчетного банка у компаний возникают трудности с документооборотом, связанным с закрытием и открытием счета, а также с переносом автоплатежей. Сервис может помочь решить эти вопросы.

Банк России намерен проработать механизм «универсального платежного адреса», чтобы упростить для банковских клиентов процесс смены финучреждения, пишет РБК. «Универсальный платежный адрес» обеспечит зачисление средств, даже если их получатель изменит свои банковские реквизиты, механизм может быть запущен, если окажется востребованным на рынке.

Кроме того, регулятор также намерен определить условия смены клиентов банка для расчетного обслуживания: платежи предполагается автоматически перенаправлять на новые реквизиты. Простой процесс смены потребителем обслуживающего банка будет способствовать развитию конкуренции, считают разработчики идеи.

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Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте (очевидно, имеется в виду Сбербанк). Это может привести к тому, что клиенты будут ограничены в использовании продуктов и услуг других поставщиков, так как те становятся дороже продуктов ключевого банка, предупреждает регулятор.

Но при смене расчетного счета у клиентов возникает два типа проблем: документооборот, связанный с закрытием и открытием счета, а также перенос автоплатежей и настроек из старого интернет-банка в новый, указывает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Для физлиц универсальный платежный адрес не представляется актуальным из-за отсутствия массовых платежей по счету, но может быть полезен для предпринимателей, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Уведомление сотен, а то и тысяч контрагентов о смене платежных реквизитов может занять несколько месяцев, а дополнительная нагрузка всегда влияет на принятие решения о смене банковской организации, — говорит он.

К тому же в России «универсальным платежным адресом» фактически является номер мобильного телефона, добавляет г-н Шуст. Он считает логичным использовать его и для всех остальных переводов граждан.

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В то же время клиенты в России предпочитают пользоваться услугами нескольких банков, и редко уходят откуда-то полностью, поэтому острой потребности в таком механизме нет, говорит руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Впрочем, сервис станет востребованнее, если комиссии за услуги банков будут увеличиваться.