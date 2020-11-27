Смертельная «красная зона» для бизнеса: Центробанк меняет антиотмывочное законодательство

Компании, которые попадут в красную зону риска, будут фактически отрезаны от банковского обслуживания, бизнес будет остановлен, пока они не смогут реабилитироваться.

Центробанк РФ разработал поправки к антиотмывочному законодательству, согласно которым сможет проверять банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, пишет РБК. В конце 2021 г. или начале 2022 г. регулятор планирует внедрить единую межбанковскую платформу ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») — в будущем она позволит банкам оценивать благонадежность компаний, которые они обслуживают, и делить их на три группы: красную зону, с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, желтую (средний риск) и зеленую, с низким риском.

Банк России давно хочет присоединиться к проверке банковских клиентов на причастность к сомнительным операциям, так как имеет много разной информации об их характере, разрабатываемая платформа облегчит борьбу банков с отмыванием и обналичиванием, говорил глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Согласно поправкам, предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в ЦБ и Росфинмониторинг. Центробанк же разделит компании по трех групп риска. По оценке ЦБ, 99% клиентов относятся к зеленой зоне, 0,3% — к красной, 0,7% — к желтой.

Законопроект устанавливает новые правила, на основании которых банки смогут отказывать юрлицам и ИП в проведении операций, и отказ предлагается связывать со статусом клиентов. Компании из красной зоны будет запрещено открывать новые банковские счета, проводить любые операции, использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Систему быстрых платежей (СБП). Компания может столкнуться с ограничениями или отказом проводить операцию, даже если соберется перевести средства контрагенту из красной зоны.

Если клиент попал в красную зону, банк будет обязан уведомить его об этом. Если компания столкнется с запретом на проведение операции два раза за год, банк сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов. Банки также смогут не принимать новых клиентов из красной зоны на обслуживание. Бизнесу из зеленой зоны, напротив, банки будут не вправе сразу отказывать в обслуживании.

Компания, попавшая в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив банку документы и пояснения. Клиент также сможет обратить в межведомственную комиссию при Банке России, которая сейчас занимается реабилитацией клиентов из так называемого черного списка.

Банкам добавят работы: бизнесу станет сложнее попасть в «черный список»

С одной стороны, присоединение Центробанка к оценке рисков клиентов помогло бы уменьшить количество неоправданных блокировок счетов компаний, говорит член генсовета «Деловой России» Алексей Мишин. Но с другой стороны, попасть в красную зону рискуют многие бизнесы. У ЦБ нет всей информации о клиенте, которая есть у банков, это может привести к ложным оценкам и росту числа клиентов в красной зоне, говорит замглавы некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов. Попадание компании в красную зону грозит полной остановкой бизнеса, пока он не будет реабилитирован, считает партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.