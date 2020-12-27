Минимальная доходность — меньше 3%. Центробанк подготовил запреты для инвесторов-новичков

Законопроект полностью меняет правила игры на рынке инвестиций и делает доступным для новичков семь типов инвестиционных инструментов. Однако инициатива может обернуться против самих инвесторов.

Центробанк подготовил законопроект, который позволит ему ограничивать продажу сложных инвестпродуктов начинающим инвесторам и заставлять банки и брокеров компенсировать клиентам затраты по таким сделкам, пишет VTimes. Законопроект призван защитить права и интересы инвесторов-новичков, он будет обсуждаться с участниками рынка и профильными органами власти, добавили в ЦБ.

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Регулятор обеспокоен, что такие сложные финансовые инструменты, как структурные облигации, продают, которые не осознают связанных с ними рисков: на долю новичков приходится более 60% продаж таких инструментов, всего их выпущено почти на 500 млрд руб. Структурные облигации предлагают как более доходную альтернативу банковским депозитам, но доходность может быть выше при выполнении ряда условий, гарантированный доход составляет лишь 0,01% годовых, а средневзвешенная доходность таких бумаг, погашенных в этом году — лишь 4% годовых, меньше, чем по вкладам, уточнил Центробанк.

В предлагаемых поправках предлагается наделить Центробанк правом ограничивать банкам или брокерам заключение договоров с физлицами, если им не предоставляют полную и достоверную информацию о рисках, а также если такая информация предоставляется, но требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке.

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Согласно законопроекту, до 31 декабря 2022 г. неквалифицированные инвесторы смогут покупать только следующие инструменты:

Ценные бумаги, включенные в котировальные списки бирж (кроме облигаций);

Облигации российских эмитентов (кроме структурных и инвестиционных облигаций), при условии, что их кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ, а выпущены они по законодательству России, Великобритании или стран — участников ЕС или ЕАЭС — и между этой страной и Россией действует договор об избежании двойного налогообложения.

Государственные ценные бумаги;

Паи открытых, интервальных и биржевых паевых фондов, а также закрытых фондов, не ограниченных в обороте;

Иностранные ценные бумаги, которые уже обращаются на российской бирже;

Еврооблигации российских компаний с кредитным уровнем, соответствующим требованиям ЦБ;

Иностранные акции, которые входят в расчет фондовых индексов (из списка, который подготовит ЦБ) или ETF, если они следуют за таким индексом, а клиенту предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налога по таким инструментам.

Структурные и инвестиционные облигации, а также ПФИ будут доступны только квалифицированным инвесторам, кроме ипотечных и государственных облигации, а также бумаг, соответствующих трем критериям:

их кредитный рейтинг соответствует требованиям ЦБ;

эмитент обязуется в решении о выпуске выкупить их до погашения по требованию владельца не менее чем за 100% от номинала;

годовой купон составляет не менее 2/3 ключевой ставки (сейчас — 2,83%).

Изменения могут полностью поменять правила игры на рынке инвестиций, и в наименее выгодном положении окажутся частные инвестры, а не профучастники, считает президент-председатель правления группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.