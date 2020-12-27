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Мэрия отказала Петрову в строительстве поселка на Шарташе. Постановление подписал Орлов

Мэрия отказала Петрову в строительстве поселка на Шарташе. Постановление подписал Орлов
Иллюстрация: проектная документация

Экс-глава концерна «Калина», развивающий в Екатеринбурге девелоперские проекты и восстанавливающий исторические объекты, планировал построить по соседству с «Бухтой Квинс» новый коттеджный поселок.

#ГОРОД#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга отказала компании «Проспект «Золотой Камень» (ООО) в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в поселке Изоплит. Об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на постановление, размещенное на сайте мэрии.

Официальной причиной отказа стало несоблюдение «прав человека на <...> обеспечение территориальной доступности объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования».

О планах «Проспект «Золотой Камень» по возведению на Шарташе нового коттеджного поселка  стало известно в конце сентября. Как сообщал DK.RU, для этого компания консолидировала 27 участков земли на территории 8,5 га. Тогда же сообщалось, что представить проект сотрудникам администрации застройщик планирует 6 октября. Однако информации о результатах встречи не последовало.

При этом постановление об отказе подписал врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который вступил в должность 22 декабря.

Согласно данным справочника «Руспрофиль», генеральным директором «Проспект «Золотой Камень» является Юрий Моисеенко, а учредителем другое юрлицо — ООО «Проспект групп», которая, в свою очередь, принадлежит Александру Петрову (бывшему директору концерна «Калина»). Уставный капитал «Проспект «Золотой Камень» составляет 105 млн 15 тыс. руб. Известно, что компания строит ЖК «Федерация» в Екатеринбурге по ул. Щорса, а также занимается восстановлением мельницы Борчанинова напротив ж/д-вокзала. Ранее структуры Петрова занимались реконструкцией знаменитого Косого дома в центре города. После чего он стал там проживать, рассказывал DK.RU.

В компании не стали комментировать отказ мэрии на строительство.

Примечательно, что новую малоэтажную агломерацию планируют возвести рядом с поселком «Бухта Квинс», который в 2015 г. оказался в центре скандала из-за мошенничества со средствами пайщиков. Судебное разбирательство завершилось только в ноябре 2020 г.: один из бенефициаров проекта, Михаил Шилиманов, был признан виновным. Он получил тюремный срок и должен выплатить компенсации пострадавшим от своих действий.

Автор: Андрей Широков
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