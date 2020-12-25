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Кирилл Шлаен открыл кафе в парке Маяковского

Кирилл Шлаен открыл кафе в парке Маяковского
Иллюстрация: ЦПКиО

Знаменитый екатеринбургский ресторатор запустил в ЦПКиО им. Маяковского семейное грузинское кафе. Название для него выбрали из 460 вариантов, которые предложили горожане.

#РЕСТОРАНЫ#ЦПКИО#НОВОСТИ

В парке Маяковского открылось семейное кафе «Хинкали Котэ» Кирилла Шлаена. Название придумали горожане, предложив в инстаграм-аккаунте парка 460 вариантов. В меню нового места — широкий ассортимент хинкали, а также шашлыки, хачапури и другие блюда Грузии. Специи привозят прямо из Тбилиси, а специалитеты подают в эко-посуде.

Как рассказали DK.RU в заведении, во время строительства были обнаружены старинные плакаты с афишами парка и амбарные книги отзывов и предложений с 1955 до 2006 гг. Эти находки отсканировали и поместили в защитные экраны, установленные между столиками, а оригиналы передали директору парка.

Ранее DK.RU рассказывал, что в декабре 2019 г. в парке сменился директор, им стала Екатерина Кейльман, которая ранее работала в компании Tele-club, продюсировала фестивали «Гастроном», «Вилы», «Маяк» и альтернативный День города. С ее приходом в парке анонсировали серьезные изменения. В частности, вновь зашла речь о серьезной реконструкции по проекту голландского бюро Svesmi. Как сообщал DK.RU, проект был выполнен по заказу компании Acons Group, которая возводит по соседству с парком ЖК «Клевер Парк». По словам главы Acons Group Ивана Кузнецова, вложения в реконструкцию парка оцениваются в 2 млрд руб. 1,4 млрд руб. из этой суммы могут внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет.

В декабре 2020 г. в парке в обновленном виде открылся каток с теплым павильном и фуд-траками, к которым можно подъехать на коньках. Ранее руководство парка также анонсировало установку нового колеса обозрения. Аттракцион высотой 35 метров и 20-ю закрытыми кабинками установят уже в мае 2021 г. на месте старого колеса обозрения. Инвестиции в этот проект — 60 млн руб., 12 млн руб. из которых потребуется на благоустройство территории.

Автор: Анна Хлебникова
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