ЦПКиО отдадут инвесторам. На развитие парка требуется 1,5 млрд руб.

Руководитель управления культуры администрации города Илья Марков во время пресс-конференции рассказал, что мэрия намерена реализовать схему государственно-частного партнерства или схему инвестиционных отношений для развития парка ЦПКиО. Сейчас чиновники занимаются компоновкой земельных участков, которые можно было бы отдать в частные руки для развития.

Илья Марков уточнил, что сейчас земля под парком передана из собственности Свердловской области в собственность муниципалитета.

Директор парка ЦПКиО Екатерина Кейльман во время пресс-конференции добавила, что на данный момент готовится техническое задание реконструкции парка, после чего начнется проектирование предстоящих работ. По ее словам, реконструкция ЦПКиО им. Маяковского обойдется примерно в 1,5 млрд руб.

Илья Марков также отметил, что из-за пандемии коронавируса парк потерял половину выручки в этом году:

Каждый год парк зарабатывал около 80 млн руб. Основная его деятельность обычно сконцентрирована в летние месяцы. В абсолютных цифрах упущенные доходы измеряются десятками миллионов рублей, речь идет о половине упущенной выгоды.

DK.RU рассказывал, что строительные компании проявляют активный интерес к ЦПКиО. Так, в июне этого года строительная компания Acons Group, которая возводит рядом с парком ЖК «Клевер-Парк», обратилась в мэрию с просьбой изменить назначение земель вокруг ЦПКиО. Инвестор выступил с предложением благоустроить территорию вокруг парка.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин отмечал, что инвестор готов построить рядом с подземным переходом двухуровневый паркинг.

В Acons Group добавляли, что прилегающая к парку территория уже частично благоустроена: со стороны ЦПКиО появился сквер с небольшим прудом и пирсом, обустроена набережная. Проектируется школа, которая расположится на берегу Исети, ближе к улице Щорса. Кроме того, в здании ночного клуба Gold планируется открыть детский образовательный центр.

Ранее DK.RU рассказывал, что голландское бюро Svesmi по заказу компании Acons Group в 2019 г. подготовило проект развития парка Маяковского и территории вокруг него. Инвестиции в благоустройство парка оцениваются в 2 млрд руб. По словам главы Acons Group Ивана Кузнецова, 1,4 млрд руб. из этой суммы могут внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет.