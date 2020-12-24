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Сбер и владелец Citilink стали партнерами. Ранее собственников компании арестовали

Лев Хасис
Лев Хасис. Иллюстрация: Сайт Сбербанка

Это уже четвертая попытка Сбербанка создать лидера в электронной торговле. Прежние три закончились неудачно, а сейчас Сбер сделал своим партнером компанию, владельцы которой находятся по арестом.

#СБЕРБАНК#НОВОСТИ

Сбер и Merlion, которой принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов, объявили о партнерстве. Возможности Merlion будут использованы в создающейся индустрии электронной коммерции Сбера и позволит усилить ему это направление. Merlion также будет дистрибуцировать продукты экосистемы Сбера через собственные каналы, говорится в сообщении. 

Электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов развития экосистемы Сбера, поэтому развитие этого направления имеет для нас первостепенное значение. Считаем, что это партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов, — сказал Лев Хасис, первый зампред Сбербанка.

«Сотрудничество с экосистемой Сбер откроет новые возможности для клиентов обеих компаний не только с точки зрения более широкого выбора продукции и сервисов, но и развития пользовательского опыта. Мы рады стать стратегическим партнёром экосистемы Сбера и надеемся, что это только начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества», — говорит Дмитрий Виноградов, гендиректор Merlion.

Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнёрская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах России и странах СНГ. По итогам 2013 г. выручка компании выросла на 23% до 331,5 млрд руб. 

В конце октября собственников Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова, задержали в рамках уголовного дела по статьям об убийстве и уничтожении имущества. 6 ноября сроки их ареста были продлены до 6 февраля 2021 г. Защита бизнесменов подтвердила, что в уголовном деле речь идет именно о покушении на убийство, а не убийстве, как сообщалось ранее, сообщал «Коммерсантъ».

В самой компании утверждают, что арест собственников не отразился на ее деятельности. Но источники издания не исключали, что в случае затягивания уголовного преследования у ИТ-дистрибутора могут не только возникнуть серьезные проблемы, но и смениться акционеры.
 
Сбер ранее объявлял, что к концу 2023 г. Сбер намерен войти в топ-3–5 на рынке электронной коммерции с объемом продаж около 500 млрд руб., а в будущем создать фундамент для лидерства в этой индустрии. Президент банка Герман Греф говорил, что рассматриваются разные варианты M&A на этом рынке и Сбер будет покупать игроков. «Крупных покупок на этот момент времени мы не планируем, дальше — время покажет. Как только мы будем находиться в состоянии, когда эти сделки будут подлежать раскрытию, мы сразу же об этом сообщим», —говорил он.
 
При этом все его три попытки создать такого игрока закончились неудачно, признавал Лев Хасис. После всего это Сбер намерен инвестировать в компании только в двух случаях. Первый — если получит контроль либо понятный путь к нему, второй — если сервис компании «безусловно и глубоко» интегрируются в его экосистему, уточнял топ-менеджер.

 

Автор: Андрей Пермяков
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