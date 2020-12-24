Сбер и владелец Citilink стали партнерами. Ранее собственников компании арестовали

Это уже четвертая попытка Сбербанка создать лидера в электронной торговле. Прежние три закончились неудачно, а сейчас Сбер сделал своим партнером компанию, владельцы которой находятся по арестом.

Сбер и Merlion, которой принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов, объявили о партнерстве. Возможности Merlion будут использованы в создающейся индустрии электронной коммерции Сбера и позволит усилить ему это направление. Merlion также будет дистрибуцировать продукты экосистемы Сбера через собственные каналы, говорится в сообщении.

Электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов развития экосистемы Сбера, поэтому развитие этого направления имеет для нас первостепенное значение. Считаем, что это партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов, — сказал Лев Хасис, первый зампред Сбербанка.

«Сотрудничество с экосистемой Сбер откроет новые возможности для клиентов обеих компаний не только с точки зрения более широкого выбора продукции и сервисов, но и развития пользовательского опыта. Мы рады стать стратегическим партнёром экосистемы Сбера и надеемся, что это только начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества», — говорит Дмитрий Виноградов, гендиректор Merlion.

Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнёрская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах России и странах СНГ. По итогам 2013 г. выручка компании выросла на 23% до 331,5 млрд руб.

В конце октября собственников Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова, задержали в рамках уголовного дела по статьям об убийстве и уничтожении имущества. 6 ноября сроки их ареста были продлены до 6 февраля 2021 г. Защита бизнесменов подтвердила, что в уголовном деле речь идет именно о покушении на убийство, а не убийстве, как сообщалось ранее, сообщал «Коммерсантъ».

В самой компании утверждают, что арест собственников не отразился на ее деятельности. Но источники издания не исключали, что в случае затягивания уголовного преследования у ИТ-дистрибутора могут не только возникнуть серьезные проблемы, но и смениться акционеры.

Сбер ранее объявлял , что к концу 2023 г. Сбер намерен войти в топ-3–5 на рынке электронной коммерции с объемом продаж около 500 млрд руб., а в будущем создать фундамент для лидерства в этой индустрии. Президент банка Герман Греф говорил, что рассматриваются разные варианты M&A на этом рынке и Сбер будет покупать игроков. «Крупных покупок на этот момент времени мы не планируем, дальше — время покажет. Как только мы будем находиться в состоянии, когда эти сделки будут подлежать раскрытию, мы сразу же об этом сообщим», —говорил он.