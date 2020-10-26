Covid-катастрофа в Зауралье, арест владельцев компании из топ-60. Главное 26 октября

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников». Врачи и благотворительные фонды бьют тревогу: не хватает мест в больницах, специалистов и лекарств для лечения онкобольных пациентов.

26 октября в России официально зарегистрировано 17 347 новых случаев коронавируса, умерли 219 человек, полностью выздоровели 7 574, сообщил оперативный штаб. Всего насчитывается 1,531 млн заболевших, 26 269 умерших, 1,146 млн выздоровевших.

Однако в реальности ситуация хуже. Так, врачи города Курган записали обращение к президенту, в котором говорят об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в регионе и просят прислать военных медиков, «пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах», пишет Русская служба Би-би-си.

Врачи курганской городской больницы №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники №2 обвиняют региональные власти в том, что те не принимают должные меры, замалчивают проблему и существенно занижают статистику.

Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии, — говорится в обращении.

Мест в больницах и медперсонала критически не хватает, скорая и неотложная помощь перегружены, перечисляют врачи. Ситуация в Курганской области такова, что «Даже итальянская Ломбардия в свою худшую пору в сравнении с ней просто сказка».

Благотворительные фонды бьют тревогу: лекарств от рака катастрофически не хватает

Руководство благотворительного Фонда Константина Хабенского, фондов «Подари жизнь», «АдВита» и «Энби» опубликовали открытое письмо к президенту и другим главным законодателям и чиновникам, в котором заявили о серьезнейшем дефиците лекарств для лечения онкобольных пациентов, в том числе и детей.

Мы <...> не можем молчать о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов <...>. При этом речь идет о пациентах с излечимыми болезнями, особенно в случае детей — но без лекарств излечение невозможно.

В 2020 г. производство таких препаратов, как винкристин, этопозид, даунорубицин, резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков. В сентябре-октябре 2020 года ситуация вновь ухудшилась: Компания «Верофарм», один из ключевых российских поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения более 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств.

Совладельцев Merlion задержали по подозрению в организации убийства

Трое совладельцев ИТ-компании Merlion, Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов, задержаны в рамках уголовного дела по статьям об убийстве и уничтожении имущества, сообщает издание TAdviser. В Хорошевском суде Москвы рассмотрят ходатайство следствия об их аресте.

Выручка Merlion за 2019 г. составила 330 млрд руб. (по данным рейтинга РБК 500, 267 млрд руб.), что сопоставимо с показателями «Мегафона» (350 млрд руб.) и «Вымпелкома» (290 млрд руб.), указывает телеграм-канал «Нецифровая экономика»: «То есть на кону — компания размером с мобильного оператора большой четверки».

23 октября сообщалось также о задержании сотрудника Merlion Бориса Левина, бывшего вице-президента по безопасности «Евросети». Левин также является членом совета директоров банка «Реалист», возглавляет который Олег Карчев.