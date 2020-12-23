«Проблемы миллениалов в голове. Им нужно остановить гонку за идеалом и ставить свои цели»

«С одной стороны рецессия, с другой — повсеместное распространение новых технологий. А тут еще и долгоиграющая пандемия». Как миллениалы меняют мир и почему политика и образование точно станут иными.

Что изменилось в России и в мире с приходом миллениалов? Очень многое, уверен социолог, экономист, первый проректор Высшей школы экономики Вадим Радаев. Он рассказал Reminder о том, как люди, родившиеся в 1980-1990-х годах на политический и экономический ландшафт мира. Главное — в материале DK.RU.

— Я проблемами молодежи никогда не занимался, а потом вдруг почувствовал — что-то произошло, что-то мы упускаем. Само осознание трудностей возникло за несколько лет до этого. Я преподаю каждый семестр, преподаю уже десятилетиями. Каждый год приходят новые студенты, поэтому мне есть, с чем сравнивать. В какой-то момент я почувствовал, что не понимаю, чего хотят эти студенты — и профессионально, и по жизни. Человек увлеченно рассказывает, чем он занимается, я спрашиваю: «А что будет через три или пять лет?». И тут — полный ступор. Через некоторое время выяснил, что студенты не знают, что будет с ними через год, вполне искренне. Не потому, что они не думают об этом, а просто не знают.

Это проявлялось и в реальных поступках. У нас очень сильные, умные студенты. Они занимаются наукой, выбирают какую-нибудь классную тему, все кипит, но вскоре появляются какие-то сомнения в глазах, человек закисает, работа не доделывается. Еще через какое-то время человек просто исчезает, растворяется. При этом не переходит в соседнюю лабораторию, а вообще меняет свои занятия. Молодые люди не могут определиться, постоянно сомневаются — верный ли они сделали выбор.

Эта ситуация была для меня новой. Раньше мы отбирали лучших и готовили из них наших коллег. Сейчас так не выходит. Мы по-прежнему отбираем лучших, а то, что дальше происходит, совершенно не можем контролировать.

— Тот факт, что в высшем образовании уже нет большой потребности, стал микрошоком. Еще лет пять назад мы не думали над этим вопросом. 75–90% опрошенных говорили, что высшее образование — это must have. Мы думали, что тренд на высшее образование станет всеобщим.

Вдруг пару лет назад появляются результаты опроса ВЦИОМ, там задавался вопрос: способствует ли высшее образование профессиональной карьере и достижению жизненных целей. Выяснилось, что среди миллениалов доля людей, которые верят в это, упала, причем сильно — больше, чем на 20%. Ценность формального образования в глазах молодежи начала снижаться.

У этого, думаю, есть несколько причин. Первая причина не связана с образованием как таковым, потому что предыдущий «замер» делали после длинного периода экономического роста, когда все было очень хорошо. А потом случились первый кризис и длинная рецессия, длящаяся до сих пор. И, конечно, возникла более трезвая или даже пессимистическая оценка перспектив на рынке труда. Высшее образование просто не сможет помочь, если экономическая ситуация ухудшается в целом.

Но есть вещи, связанные и с самим образованием. Возникла куча альтернативных источников: Coursera, Национальная платформа открытого образования и так далее. Набрал онлайн-курсов — и учись сколько хочешь. Ситуация стала более конкурентной. Вдобавок, университеты начали отставать от жизни. Сфера образования вообще инерционна.

У молодых нет навыка чтения длинных текстов. А если они их читают, то воспринимают как-то иначе. Почти никто не занимается преодолением, потому что каждый раз возникает проклятый вопрос: а зачем это нужно? И уж точно сегодня не нужно все запоминать. Быстрее прогуглить. Молодые намного быстрее нас все находят, им не нужно держать это в голове.

— Я вижу три причины перфекционизма у молодых: неумеренные похвалы, завышенные ожидания и плотный контроль со стороны старших. Нас особо не хвалили, наоборот, критиковали. Все время говорили, что мы должны быть достойными, подразумевая, что пока еще не очень достойны.

Сейчас молодым поколениям говорят: вы лучшие, самые классные, этот мир — ваш. Это порождает завышенные ожидания. Тем более, что 2000-е годы были очень благополучными, доходы росли, у родителей все нормально…

Другая вещь — плотный контроль за детьми, которого раньше не было. Мы гуляли целыми днями во дворах без надзора родителей. Я еще не учился в школе, а меня уже отпускали одного в поездку из одного города в другой. Сейчас это невозможно представить.

И еще одно важное обстоятельство. Именно в наше время — по историческим меркам совсем недавно — появились социальные медиа. Это шабаш всеобщего счастья, где каждый себя презентует в наилучшем виде: я прекрасный, умный, много путешествую, вкусно ем, вот снимки, видео и так далее. Что у человека на самом деле в жизни творится — можно только догадываться. Но на поверхности ты видишь, как у всех все хорошо. А еще появляется культ celebrity, которые вообще в полном блеске. И ты начинаешь на это ориентироваться, на эти благополучные образцы, волей-неволей.

Перфекционизм в новом смысле — это не делать все тщательно и точно до мелочей, а ставить неоправданно завышенные, нереалистичные цели и ориентиры. Из-за этого начинаются фрустрации и неудовлетворенность собой, которая влечет неудовлетворенность другими. Ты начинаешь огорчаться, обижаться, появляется недовольство своими поступками, собственным телом, принятыми решениями. Дальше возникает прокрастинация: ты откладываешь важные решения и дела, потому что боишься неудачи. Это серьезная проблема. Она была всегда, но в такой степени — проявилась только у сегодняшнего молодого поколения миллениалов. Она же будет проблемой для поколения Z. Куда они денутся?

Я уверен: главные беды — внутри головы, а не во внешних обстоятельствах. Нужно в своей голове остановить гонку безумного совершенства. Нужно начать ставить собственные цели. Пусть они будут скромными, но это будет твоя цель, твой проект. И ее надо достичь, добиться какого-то результата, не перепрыгивая постоянно с одного дела на другое.

Пандемия повлияет на молодых, прежде всего на поколение Z. Это будет серьезное влияние, еще непонятно, какое. Уже предсказывается спрос на недорогое небольшое жилье и машины.

Во-первых, это вопрос безопасности (жилье как убежище, особенно в период эпидемии). Раньше были отдельные чудаки, которые строили бункеры на предмет ядерной войны, а сейчас это общая забота.

Машина же — одновременно и средство передвижения, и убежище. Всем известно, что главный рассадник вируса — общественный транспорт. Следовательно, ты лучше постоишь в пробке два часа, но будешь в безопасности.

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Есть другая сторона, сугубо рабочая. Многим понравилась удаленная работа. Пандемия пройдет, а удаленка останется. К этому шло все равно, просто переход ускорился. Раз ты работаешь удаленно, значит, у тебя дом все больше превращается в офис. Это значит, что у тебя должен быть дом, и относительный комфортный.

— Если смотреть на Белоруссию, то там в протестах все поколения участвуют, это явно не молодежь, а кросспоколенческая аудитория. Но молодые вносят и будут вносить свой вклад.

В первую очередь меняется понимание собственных прав и способности их отстаивать, в том числе публично. У старшего поколения, у нас, с этим было не очень, мы воспитаны в другой среде. Мы не были идиотами — не верили в какие-то коммунистические идеалы, но мы и не выступали открыто против этого. Просто ритуально соблюдали правила, не вдаваясь в содержание. Жили замечательной, простой человеческой жизнью, совершенно не коммунистической. Тебе говорят — надо провести комсомольское собрание. А проблема-то в чем? Взяли и провели, галочку поставили. И живем своей жизнью, общаемся как люди.

А теперь другая ситуация. У молодых есть отчетливое понимание личного суверенитета, осознание собственных прав и необходимости отстаивать их. Это, на самом деле, тоже политика, только политика немножко другая. Так что, я думаю, скоро изменится само понимание политики, она не будет жестко привязана к идеологиям и партиям.

Я сначала думал, что Z будет неким продолжением миллениалов. Теперь думаю, что все будет интересней. У тебя с одной стороны рецессия, с другой — повсеместное распространение новых технологий. А тут еще и долгоиграющая пандемия. Это означает, что Z будут отличаться от миллениалов, потому что попали в другую среду. Отличий будет море, будет интересно понаблюдать.

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