Миллениалы оставят мир без секса, гольфа и частной недвижимости. Им интересно другое

Поколение, родившееся после 1980 года, изменило многое. Именно «игреков» обвиняют в том, что из жизни исчезают привычные вещи, пишет РБК. От чего на самом деле отказались миллениалы? Список, из которого становится понятно, что поколение Y предпочитает эмоции, а не вещи, составило издание MarketWatch.

Рабочий день с 9:00 до 18:00

Миллениалы хотят гибкости в рабочем графике. Согласно исследованию компании PricewaterhouseCoopers, сейчас почти 40% сотрудников в США могут работать из дома по крайней мере один день в неделю. При этом они не отключают компьютеры в шесть часов вечера: 68% респондентов заявили, что проверяют рабочие электронные письма из дома. Исследования также показали, что сотрудники, работающие на гибком графике, более продуктивны и чувствуют себя более счастливыми.

Универмаги

С ростом популярности онлайн-покупок крупнейшие ретейлеры США, такие как Macy's и J.C. Penney, вынуждены были закрыть сотни универмагов. Доказано, что миллениалы предпочитают делать покупки в магазинах определенных брендов, а не выбирать одежду в универмагах.

Каникулы

Миллениалы часто просто не уходят в отпуск. 43% квалифицируют себя как «рабочих мучеников», чувствующих себя виноватыми в том, что переутомляются и берут отпуск. Кроме того, у миллениалов часто нет денег на отпуск, для поездки куда-то они берут кредит.

Личное общение

Миллениалы заменили личное общение смартфоном. Данные Банка Америки за 2016 год показали, что 4 из 10 людей нового поколения чаще общаются со своими телефонами, чем с родителями, друзьями, детьми или коллегами.

Свидания в ресторане

Вместе с нарастающей популярностью приложений для знакомств миллениалы отказались от свиданий в ресторанах. Это поколение предпочитает более свободную форму общения, поэтому дорогие рестораны им не интересны. «Конечно, когда вас приглашают поужинать, это здорово. Но если вам действительно нравится человек, чем может быть плоха идея вместе посмотреть Netflix? Имеет ли значение то, что вы делаете, если вам нравится компания друг друга?» — задает риторический вопрос The Odyssey.

Секс

Долгое время миллениалов дразнили по поводу их кажущейся распущенности. Но исследования показали, что в жизни людей этого поколения намного меньше секса, чем у предыдущих. В 2016 году были опубликованы данные о том, что 15% молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет не занимались сексом до 18 лет. Это происходит в том числе потому, что люди переходят к взрослой жизни позже, чем их родители. Многие живут с семьей и не могут устроить свидание дома.

У миллениалов в среднем восемь половых партнеров за жизнь. Что меньше, чем у поколения X (10 партнеров) или беби-бумеров (11).

Отношения

Миллениалы не просто не занимаются сексом, они реже заводят отношения. Только 14% людей в возрасте от 18 до 29 лет жили с другим человеком. О своем партнере как о второй половине говорят единицы. Исследование также показало, что у сегодняшней молодежи значительно меньше шансов встретить постоянного партнера.

Гольф

Еще один вид спорта обречен на исчезновение. Как сообщает The Guardian, в 2016 году миллениалы все реже играют в гольф и почти не смотрят игру по телевизору. Если такая апатия среди игроков и болельщиков сохранится, через 52 года гольф как вид спорта может исчезнуть.

Домовладение

Возможно, самый выдающийся «подрыв» миллениалов — недвижимость. Вместо приобретения собственного жилья в кредит многие предпочитают жить с родителями и после 30 лет, или же снимать квартиру вскладчину с друзьями.

Бриллианты

Как сообщает Daily Beast, алмазная индустрия пыталась заинтересовать миллениалов предметами роскоши. Так, De Beers снизила цены на 9%, но так и не смогла привлечь в ряды своих покупателей поколение, которое предпочитает тратить деньги на эмоции, а не на вещи.