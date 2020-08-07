Чем лучше все вокруг — тем несчастнее мы. Какие настройки в голове нужны для «счастья»?

Калькулятор счастья для миллениалов, по мнению Forbes Life, состоит из трех слагаемых. Это осознанность, опыт и биология. Что же делает нашу жизнь лучше и веселее?

Уже доказано, что миллениалы не очень привязаны к вещам, для них счастье — не дорогие сумки и машины, а опыт. Именно на него 76% представителей молодого поколения скорее потратят свои деньги. Опыт почти каждого из них (94%) — способ почувствовать полноту жизни.

Также миллениалам важен баланс работы и личной жизни. В целом это поколение считают одним из самых счастливых: они тратят на себя, психотерапевтов, тренеров, свое здоровье в два раза больше денег, чем поколение их родителей.

Cчастье зависит от ожиданий

Израильский историк и писатель Юваль Ной Харари пишет в своей книге Sapiens о парадоксе счастья: мы намного успешнее и влиятельнее, чем наши предки, но едва ли стали от этого сильно счастливее. Хотя по сравнению с теми условиями, в которых на протяжении истории людям приходилось существовать, мы фактически живем в раю. Почему же при этом мы все не тотально и безоговорочно счастливы? Объяснений здесь есть три: первое из них гласит, что счастье не зависит от объективных условий, а скорее от ожиданий. Чем лучше будут условия, тем больше растут ожидания.

Владимир Яковлев, автор книги «Возраст счастья», в своем еженедельном видео «Яковлев по понедельникам» на YouTube парадоксальным образом заявляет, что поиск счастья — опасный миф: когда мы придумываем себе идеальную жизнь, которая могла бы сделать нас счастливыми, то лишаем себя радостей нашей жизни настоящей. Откуда взялось представление об утопии, никто и не знает, но секрет действительно счастливых людей, как полагает Яковлев, в том, что они счастья не ищут, а живут своей жизнью, радуясь, огорчаясь и совершая ошибки.

Психолог Александр Асмолов замечает, что сам разговор о счастье — это уже сигнал того, что мы несчастливы. И советует вместо опасной погони за счастьем ставить себе конкретные цели и их достигать.

Счастье зависит от устройства мозга

В том, насколько счастливыми мы себя чувствуем, значительную роль играет генетика. Изучение генетических факторов показывает, что их вклад в то, насколько человек чувствует себя счастливым, составляет 35–50%. На данный момент понятно, какие нейромедиаторы отвечают за компоненты счастья. Положительные и отрицательные эмоции связываются с обменом серотонина и дофамина. Так называемые центры удовольствия выделяют дофамин в процессе реакции на определенный приятный для человека стимул — или до того, как он вот-вот должен появиться.

Эти стимулы могут быть разными: от еды до лица человека, которого мы любим. Все, что нам приятно, вызывает у нас удовольствие; удовольствие, в свою очередь, вызывает радость. Когда организму не хватает дофамина, может развиться депрессивное расстройство или болезнь Паркинсона, а если его слишком много — то, например, галлюцинации.

Серотонин отвечает за разные процессы, в том числе память и сон, и, как считается, неправильная работа связанных с ним систем возникает при депрессии и тревожных состояниях. Серотонин не столько вызывает положительные эмоции, сколько снижает чувствительность к отрицательным. Когда серотонина организму не хватает, нарушается баланс между положительными и отрицательными эмоциями. А это основная причина депрессии.

Счастье для каждого свое

Третья особенность счастья в том, что оно очень сильно зависит от обстоятельств места и времени. Реальность и смысл этого понятия очень сильно меняются от культуры к культуре — и даже слово, обозначающее счастье, в разных языках имеет разное значение.