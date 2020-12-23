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Татьяна Заводовская откроет второе кафе осознанного питания в Екатеринбурге

Татьяна Заводовская откроет второе кафе осознанного питания в Екатеринбурге
Иллюстрация: кафе «Мы Есть» во Facebook

Новое кафе запустят в обновленной концепции, там сделают ставку на полезный фастфуд. Однако в скором времени может открыться второе полноформатное заведение «Мы Есть».

#РЕСТОРАНЫ#ОТКРЫТИЕ#НОВОСТИ

В «Гринвиче» готовится к открытию кафе полезного фастфуда We Are To Go. Как пишет Е1, автором проекта выступает Татьяна Заводовская, которая владеет кафе осознанного питания «Мы Есть».

Заведение расположится на территории гастромаркета E-story, его запустят в феврале 2021 г. на последнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич». Как рассказывал DK.RU на территории 5 тыс. кв. м будут работать 50 ресторанов в формате моноконцепций (от перуанской и мексиканской кухонь до израильской и грузинской) и лавки фермерских продуктов. Инвестором проекта выступает «Малышева 73», организацией процесса занимается продюсерская команда Dream Team Event Екатерины Шиховой и Марии Швецовой, консультантом стала компания CENTER franchising ресторатора Кирилла Шлаена.

Кроме того, владелица кафе осознанного питания задумывается об открытии второго полноформатного кафе «Мы Есть». В интервью изданию она рассказала:

Она появится не раньше чем через 1,5 года. Место пока выбираем, есть несколько предложений. А пока я стараюсь много общаться, смотрю вебинары, учусь в институте диетологии.

Напомним, первое кафе осознанного питания открылось в Екатеринбурге в 2018 г. Для Татьяны Заводовской этот опыт по открытию ресторана стал первым и весьма удачным.

В том же году предприниматель получила статуэтку «Человек года» в номинации «Ресторанный бизнес». Экспертный совет оценил концепцию и свежий взгляд на общепит.

Автор: Екатерина Тарханова
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