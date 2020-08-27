«Это вам не киоск в коридоре поставить». Как будет выглядеть первый гастромаркет Урала

Первый в Екатеринбурге гастромаркет под названием E-story откроется в конце 2020 г. Он расположится на последнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич». На территории 5 тыс. кв. м откроется 50 ресторанов в формате моноконцепций (от перуанской и мексиканской кухонь до израильской и грузинской) и лавки фермерских продуктов.

Инвестором проекта выступает «Малышева 73», организацией процесса занимается продюсерская команда Dream Team Event Екатерины Шиховой и Марии Швецовой, консультантом стала компания CENTER franchising ресторатора Кирилла Шлаена. Архитектор проекта — московско-польская компания Blank Architects.

До марта на этой территории находились ресторан «Мамина мама» и «Пир», сейчас же большая часть третьего этажа огорожена — внутри идет стройка нового фуд-маркета.

Директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев рассказал DK.RU, что идея запустить новый формат появилась в марте 2019 г. Работа началась в конце прошлого лета. При разработке концепции ориентировались на опыт других городов, в частности, на проект «Депо. Москва» (75 ресторанных концепций и 60 фермерских лавок на территории бывшего трамвайного депо) и Даниловский рынок в Москве. Стоимость проекта в Екатеринбурге оценивается в «несколько сотен миллионов рублей».

Мы продолжаем вложения. Вопрос больше в качестве реализации, чем в фиксированной смете. Финально подсчитаем, когда закончим, — говорит Дмитрий Сарапульцев.

По его словам, пандемия не повлияла на скорость реализации проекта:

К счастью, мы к тому моменту все проектные вещи с нашими московскими и польскими коллегами закончили, поэтому дальше только шел демонтаж (общепит и магазины, которые были на этом месте, надо было разобрать) и стройка. Здесь будет 50 форматов мини-ресторанов площадью от 20 до 40 м, больших форматов не будет. «Хаш» и «Труффальдино» (рестораны находятся на том же этаже — прим. ред.) останутся, они сейчас на время стройки закрыты, — рассказывает Дмитрий Сарапульцев.

Полноформатные рестораны в других очередях торгового центра также продолжат работу в обычном режиме.

Это глобальный проект — мы по-новой тянем сети, строим вентиляционные камеры. Это не киоск в коридоре поставить. Это огромная инфраструктура, которая в том числе и определяет размер вложений, — говорит директор «Гринвича».

По его словам, уже известно порядка 70% будущих арендаторов. Акцент делается на локальных рестораторов. В частности, подтвердили свое участие кофейня Brodsky Coffee, сеть вьетнамских заведений Bô, пермское кафе вьетнамской кухни «Баошная», сеть бургерных «Фарш» ресторатора Аркадия Новикова, кафе «Мы есть» Татьяны Заводовской.

Сейчас построить полноценный ресторан стоит минимум от 50 млн руб. А здесь вложения в 10 раз меньше, трафик значительно больше, все сети дотянуты до точки, можно совершенно спокойно реализовывать откатанные коммерческие хиты и получать хорошую прибыль. Это не экспериментальная, а коммерческая площадка. Это хороший прибыльный бизнес, — уверен Дмитрий Сарапульцев.

По его словам, рестораторам, желающим работать на площадке, необходимо будет только закупить оборудование, нанять персонал и начать работу.

Мы можем гарантировать трафик — в «Гринвиче» есть 1,5 млн, на этаже — порядка 6 тыс. человек было, когда тут, по сути, ничего не было. Соответственно, трафик будет от 6 тыс. человек на этаже в день. Это мы с определенной степенью уверенности можем гарантировать даже в такое непростое время, — говорит Дмитрий Сарапульцев.

При максимальной посадке фуд-маркет способен вместить 1,1 тыс. человек. Средний чек планируется в районе 500 руб. с человека.

Отдельная зона выделена под сцену. Здесь планируется проводить различные мероприятия, чтобы поддерживать интерес к новому месту.

Екатеринбург — город избалованный. Нам надо будет постоянно удивлять и обновляться. Мы здесь все время будем в состоянии стресса — чтобы людям было интересно приходить. Это отличает нас от других фуд-маркетов — мы не сидим на миллионном трафике. «Гринвич» — это гарантированный органический трафик — к этому вопросов нет, но чтобы он был еще больше, надо стараться в постоянном формате, — отмечает маркетолог проекта Екатерина Шихова.

Для детей предусмотрено двухъярусное пространство. Принципиально, что рядом будет не привычная комната «Матери и дитя», а комната «Родителя и дитя», таким образом разработчики концепции хотят подчеркнуть, что за ребенка несут ответственность оба родителя.

Особое внимание уделено освещению — этим занималась московская компания «Ярко-Ярко»: предусмотрены сложные модули и более приглушенный свет, чем в торговом центре. Он будет меняться в зависимости от времени суток.

Пятая часть всей территории (порядка 1 тыс. кв. м) отведена под так называемую зону «технологии» — здесь разместятся склады, холодильные камеры, большая моечная комната для посуды, сервизная (место для хранения посуды), раздевалки, душевые и даже курительная комната для персонала.

Для посетителей предусмотрено три входа: из торгового центра, кинотеатра и отдельный вход со стороны ул. Радищева (для этого уже строят панорамный лифт, на котором в гастромаркет можно будет попасть, минуя торговые площади).

Дмитрий Сарапульцев уверен, что новый формат общепита привлечет больше посетителей в торговый центр.

На мой взгляд, торговый центр — самое правильное место для реализации такого формата. Когда я слышу, то фуд-маркет хотят сделать в жилом комплексе, я сразу понимаю, что жить в этом жилом комплексе я не хочу ни при каких обстоятельствах. Одно дело — два встроенных ресторанчика, другое — 50. Это огромный товарооборот, сложная логистика, в шесть утра разгружающиеся под окнами автомобили — зачем это все? С моей точки зрения, это все должно реализовываться в торговых объектах. Важен эффект масштаба, — уверен Дмитрий Сарапульцев. — Плюс мы привлечем немного другую аудиторию — гастрономические форматы интересны людям, которые не так часто ходят в массовые ТЦ. По крайней мере, московский опыт это показывает. При качественной реализации мы рассчитываем на расширение нашей аудитории за счет тех, кому мы пока как торговый центр не особо интересны.

Иллюстрации: Анна Хлебникова, рендеры E-story