Коронадети: как повлияют на развитие ребенка месяцы без детских площадок и друзей

Дети сегодня не могут играть в песочнице со случайными мальчиками и девочками, знакомиться и обмениваться игрушками. Многие уже начали настороженно относиться к людям на улице. Чем это грозит?

В 2020 году дети не ходят друг к другу в гости и не играют вместе в песочнице. Как это отразится на их будущем? Об особенностях детства в эпоху пандемии пишет The New York Times.

Элис Макгроу 2 года. Этим летом она гуляла с родителями на озере Тахо и заметила другую семью, которая направлялась в их сторону. Маленькая девочка остановилась. «Ой-ой-ой, — сказала она, показывая пальцем. — Там люди».

Мать девочки рассказала, что она научилась сохранять социальную дистанцию и в этом плане ребенок — часть поколения, живущего в особом пузыре нового типа, без других детей. Это малыши эпохи COVID-19.

Элис и ее сверстники теперь лишены походов друг к другу в гости, музыкальных занятий, праздников по случаю дня рождения. Они больше не играют со случайными знакомыми в песочнице и не катаются рядом на качелях. Многие семьи отказались и от детского сада. Родители начали задумываться о том, как повлияет продолжающаяся социальная депривация на развитие маленьких детей.

Люди пытаются взвесить все за и против и понять, что хуже: подвергнуть ребенка риску заражения или получить серьезные социальные нарушения, — говорит Сюзанна Гендельман, чья 14-месячная дочь Мила регулярно проводила время с Элис Макгроу до пандемии.

«Моя дочь видела в зоопарке больше жирафов, чем других детей», — добавляет она.

Исследования о влиянии локдауна на развитие маленьких детей публиковать пока рано, но специалисты по детскому развитию говорят, что с большинством детей, вероятно, все будет в порядке, потому что для них в этом возрасте важнее всего отношения с родителями.

Однако множество исследований говорят о том, что социальное взаимодействие важно для развития мозга. Согласно данным, нейронные сети, влияющие на языковое развитие и более широкие когнитивные способности, создаются посредством словесного и физического общения — от обмена мячом до обмена звуками и простыми фразами.

Такое взаимодействие создает «структуру и взаимосвязь в мозге», это своеобразная пища для мозга. У младенцев и детей ясельного возраста эти важные взаимодействия известны как «взять и вернуть» и основаны на беспрепятственном обмене гортанными звуками или простыми словами.

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Директор Лаборатории младенческого языка Университета Темпл Кэтрин Хирш-Пасек говорит, что во время пандемии технологии представляют собой как возможности, так и риски. С одной стороны, дети могут виртуально играть в Zoom или FaceTime с бабушкой или дедушкой, друзьями семьи или другими детьми. Но, с другой стороны, родители постоянно отвлекаются на смартфоны, настолько сильно, что рушат всю взаимосвязь с детьми — это еще называют «техноференцией».

Почетный профессор психологии Мичиганского университета Джон Хаген говорит, что его сильнее беспокоит влияние карантина на маленьких детей, «если он будет длиться годами, а не месяцами».

Я думаю, что пока мы не сталкиваемся с чем-то, что может вызвать постоянные или долгосрочные трудности, — отмечает он.

Хирш-Пасек охарактеризовала нынешнюю среду как своего рода «социальный ураган» с двумя основными рисками: младенцы и малыши не могут взаимодействовать друг с другом, и в то же время они улавливают сигналы от своих родителей, что другие люди могут быть опасны.

«Мы не должны стараться избегать других детей, идущих по улице», — подчеркивает она.

Эксперты в области детского развития считают, что сегодня полезно начать исследовать пандемичное поколение детей, чтобы больше узнать о последствиях относительной изоляции. Младенцы, малыши и другие дети эпохи COVID больше всего нуждаются в стабильном, заботливом и полном любви взаимодействии со своими родителями, отмечает профессор психологии из Мичиганского университета, эксперт по социальному и эмоциональному развитию Бренда Воллинг. Сложности могут быть связаны с тем, что изоляция родителей снижает их связь с детьми.

«Они пытаются работать и одновременно уделять время семье», — отмечает Воллинг. Она добавляет, что проблемы возникают каскадом, когда у родителей возрастает «агрессия или подавленность, они не могут реагировать на своих детей и становятся раздражительными».

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