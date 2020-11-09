«В коронакризис к психиатрам стали чаще обращаться бизнесмены. У них заканчиваются силы»

Как первая волна COVID-19 отразилась на психическом здоровье граждан и в чем ее отличия от второй? Почему в семейных парах выросла агрессия женщин? Что тревожит предпринимателей? — отвечает психиатр.

Как изменилась общая картина психических заболеваний, кто рад пандемии, а кто ищет помощи у психиатров, в колонке для агентства ЕАН рассказал психиатр, руководитель клиники «Елизар-мед» Дмитрий Детков. DK.RU выбрал главные тезисы.

В чем отличия второй волны коронавируса от первой?

— Во время первой волны пандемии коронавируса, на уровне моего профессионального впечатления, людей беспокоили предневротические и невротические синдромы: тревога, страхи, подавленность перед неопределенностью ситуации, раздражение, страх за здоровье близких, страх из-за угрозы потери работы, страх перед неразрешимостью проблемы, необходимостью менять планы, корректировать их.

Во время второй волны стало больше пациентов с депрессией, отчаянием, неврозами из-за смертей близких, скончавшихся от ковида, пневмонии, тромбоэмболии. Так как подобная смерть была скоропостижной, никто не ожидал такого развития событий. Доказано, что катастрофа тем менее разрушительна, чем более она ожидаема.

Кто стал более агрессивен, а у кого настроение улучшилось?

Я заметил, что мужчины стали чаще жаловаться на агрессию со стороны жен. Существует миф, что в быту агрессию чаще проявляют мужчины, но сейчас это явление стало больше свойственно женщинам: в мужей или стены стала чаще лететь посуда.

﻿В этот период появилась когорта пациентов, у которых из-за пандемии настроение даже улучшилось. Это люди 65+ и люди, которые получали зарплату во время карантина, но на работу не ходили.

Все они остались довольны появлением массы свободного времени, которое можно посвятить любимому хобби, посмотреть фильмы, почитать книги, поехать на дачу, сходить на рыбалку.

К каким последствиям привела «удаленка»?

Вторая волна пандемии совпала с сезонным обострением психических заболеваний. Невротические состояния, связанные с коронавирусом, накладывались на депрессию, и раздражительность объединилась со свойственной депрессии медлительностью, связанной с неудовлетворенностью.

В целом этой осенью психоэмоциональное напряжение у людей нарастало. Силы для борьбы с моральными вызовами снижались, особенно на фоне длительного сидения за компьютерными играми, в социальных сетях, а психотические состояния обострялись. У некоторых дошло даже до бреда и галлюцинаций: были обвинения в слежке в адрес родственников, в установке видеокамер, подстраивании неприятных ситуаций.

Что тревожит предпринимателей?

Еще одна пострадавшая категория — предприниматели, которые после тяжелой весны ожидали улучшения ситуации, но так его и не получили.

Если раньше бизнесмены за помощью психиатра особо не обращались, то сейчас эти обращения пошли чаще, потому что у людей заканчиваются силы.

Пациенты жалуются на бессонницу, долги, аренду, снижение прибыли. Все это находит отражение в их психическом состоянии, в навязчивых мыслях. Им хочется куда-то уйти, сбежать, спрятаться.

В целом, говоря о людях со здоровой психикой, можно сказать, что в период второй волны коронавируса наблюдается общее успокоение: обнаружена опасность, что с ней делать — уже понятно, защита обеспечена, меры безопасности известны. Люди адаптировались к ситуации и ведут себя достаточно грамотно, заключает эксперт.

Читайте на DK.RU: «COVID-19 бьет рекорды во всем мире. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне». Колонка эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева