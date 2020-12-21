Успешная карьера и сломанная психика. Чем рискуют дети из элитных школ-пансионов

Отправить ребенка на обучение в британскую школу-пансион мечтают многие. За годы обучения ребенок получит множество полезных связей и проблемы, с которыми разберется не каждый психолог.

Британские частные школы-пансионы известны во всем мире. Это не только качество образования, но и социальные связи и навыки, которые помогают их выпускникам всю дальнейшую жизнь. Однако такой вид обучения может обернуться серьезными психологическими проблемами, ведь ребенка вырывают из привычной среды.

По данным Ассоциации школ-пансионов, сейчас британских школах-пансионах учатся примерно 75 000 детей, в том числе 2500 россиян. Чаще всего это частные школы, хотя есть и несколько государственных, которые изначально предназначались для детей военных, родителей которых могли командировать в любую точку мира.

Школы позиционируют себя как способные дать ребенку качественное образование и сформировать стойкий характер. Также они почти гарантируют дальнейшее поступление в хороший университет. При этом в Британии, пишет ВВС, есть сеть психотерапевтов, специализирующихся на помощи «пережившему школу-пансион». Также выпускникам помогает благотворительная организация «Поддержка учеников школ-пансионов». Психотерапевт Ник Даффелл одним из первых указал на то, что школы-пансионы могут травмировать детей на всю жизнь. Зачем же выпускникам элитных школ психологическая поддержка?

Обучение и проживание в школе-пансионе обходится родителям в среднем в 35 тысяч фунтов в год (более $47 тысяч). Это огромная сумма даже для британского среднего класса.

Ребенка отрывают от родителей, от братьев и сестер, от дома, своей комнаты, от любимых домашних животных, от его детского беспорядка, — говорит Ник Даффелл. — Тебе не разрешают показать, что ты по всему этому скучаешь, что ты скучаешь по мамочке. Ребенку говорят - это все делается ради тебя. Эта школа обходится родителям дорого, они многим ради тебя жертвуют.

В 1990 году психотерапевт написал статью о травме, получаемой ребенком, отправленным в пансион, в британской газете Independent. Она вызвала фурор, ему пришли тысячи писем, в которых Даффелла благодарили за то, что он привлек внимание к этой проблеме. Были и письма с угрозами.

Терапевты особенно не советуют отсылать ребенка в пансион в раннем возрасте. «Ребенок в возрасте семи-восьми лет еще не способен выразить, почему ему плохо. Ему просто не хватает слов, — поясняет Маргарет Лаутон, директор благотворительной организации «Поддержка учеников школ-пансионов». — Если дети постарше, им легче. Они могут сказать: «Мне здесь не нравится», — и объяснить, почему».

В любом возрасте, по мнению Ника Даффелла, показывать слабость в таких условиях нежелательно. «Чтобы выжить в условиях школы-пансиона и не стать жертвой буллинга, нужно скрывать слабости, отказаться от своей уязвимости», — говорит психолог.

Одна из проблем в том, что, попадая в пансион, многие перестают верить, что их любят родители. Лаутон оговаривается, что опыт школы-пансиона травмирует не каждого ребенка. Однако сам факт того, что в ее организацию обращаются за помощью тысячи людей, заставляет более критически читать красочные брошюры британских школ-пансионов.

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Особенности обучения

Оборудование и развитие

«В дополнение к выдающемуся уровню образования, в пансионах у детей есть доступ к первоклассному оборудованию. Пансион помогает развивать детей. Дети в пансионах находятся на территории школы дольше, чем обычные ученики, и у них больше возможностей попробовать что-то новое», — говорит Робин Флетчер, директор Ассоциации школ-пансионов.

Во многих школах-пансионах оборудование, классы и лаборатории действительно лучше, чем в государственных школах, но это скорее относится к наиболее известным из них. Уровень образования в пансионах второго звена вовсе не обязательно лучше, чем в государственных школах.

Уверенность в себе

«Дети учатся жить вместе с другими учениками со всего мира. Это делает их более независимыми и уверенными в себе», — рассказывает Робин Флетчер.

Детям- иностранцам ради получения этих «мягких навыков» часто приходится преодолевать трудности в языке. Это мешает общению, адаптации и учебе.

Ни Лаутон, ни Даффелл не считают, что пансион — это лучший способ развивать уверенность в себе.

Уверенность в себе развивается, когда точно знаешь, что тебя любят родители. Маленький ребенок, которого послали в пансион, не в состоянии понять, почему его оторвали от родителей, — отмечает Маргарет Лаутон.

«В школах-пансионах детям, чтобы выжить, приходится отказаться (деассоциироваться) от своих чувств, от своей уязвимости, а это является травмой для ребенка, — говорит Ник Даффелл. — Это травма, вызванная тем, что тебе приходится справляться с трудными обстоятельствами в одиночку и будучи ребенком. Возраст от восьми до 18 лет, когда дети живут в этих интернатах, - это детство».

Травма ведет к разрыву привязанности к родителям. Память об этой травме вызывает повышенную бдительность у тех, кто учился в этих школах-пансионах.

Неумение любить и стратегическое выживание

За внешнюю уверенность в себе, которую учатся изображать ученики пансионов, приходится дорого платить, полагает Ник Даффелл.

«Мой клинический опыт показывает, что этим людям с трудом дается роль мужа, отца. Им очень трудно устанавливать контакт с людьми, знать, как любить, — рассказывает терапевт. — Чтобы пережить этот опыт потери связи, у школьника в пансионе формируется «личность стратегического выживания».

Дети перестают доверять людям, строят стену между собой и всеми окружающими.

Специалисты используют термин «синдромом школы-пансиона», вот его симптомы:

проблемы во взаимоотношениях;

трудоголизм;

злоупотребление наркотиками;

изоляция;

раздражительность;

неспособность расслабиться;

чувство собственной несостоятельности;

проблемы со сном и сексом;

буллинг;

«эмоциональное отсутствие» при встрече с родными и близкими;

неспособность чувствовать горе при утрате родителей.

«Нейропсихология показывает, что для развития действительно устойчивого характера нужно иметь крепкую привязанность к другим людям, — объясняет Ник Даффелл. — Это означает, что нужно иметь (необязательно идеальные) приличные отношения с обычными родителями в достаточно теплой семье».

Даффелл рассказывает, что, по его опыту, выпускники пансионов — трудные клиенты. Они часто обращаются к терапевтам после развода или потери работы, а еще в момент, когда их ребенку исполняется восемь лет. «Они начинают понимать, что их именно такими «малышами» послали в пансион, оторвали от родителей», — говорит терапевт.

Они трудные клиенты, потому что у них хорошо подвешен язык, у них маска уверенности. Они перехитрят любого психотерапевта, — рассказывает Даффелл.

Адаптируясь к жизни в общественном учреждении, ребенок быстро понимает, что плакать и жаловаться бесполезно — его просто станут называть плаксой. Умение скрывать свои слабости не помогает раскрыться даже в кабинете терапевта.

И, тем не менее, даже Даффелл признает, что британская система школ-пансионов представляет собой «уложенную мрамором дорогу к власти». Доклады благотворительной организации Sutton Trust, которая занимается проблемами социальной мобильности в Британии, показывают, например, что больше половины лидеров в британском банковском секторе учились в частной школе. Двадцать британских премьеров учились в одной частной школе-пансионе, Итоне, в том числе нынешний премьер-министр Борис Джонсон.

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