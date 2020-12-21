Мэру Екатеринбурга подготовили должность в областном правительстве

В областном правительстве ищут способы подобрать для Александра Высокинского, которому предрекают скорую отставку с поста мэра Екатеринбурга, новую должность. Для этого понадобится еще одна рокировка.

Александр Высокинский в случае отставки с поста мэра Екатеринбурга может стать замом губернатора Свердловской области. Как пишет Znak.com, губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ, которым увеличил число членов правительства Свердловской области с 27 до 28 человек. Для этого, по данным источника издания, на две разделят должность, которая стала вакантна после того, как ушла в отставку министр финансов региона Галина Кулаченко.

По данным инсайдеров, в правительстве появятся две отдельных ставки: заместителя губернатора и министра финансов. Первую может занять Александр Высокинский, а вторую — один из заместителей Галины Кулаченко.

По данным других инсайдеров, Александр Высокинский не покинет пост мэра, пока решение о его названии вице-губернатором не утвердят свердловские депутаты. Заседание заксобрания намечено на 22 декабря.

Высокинский попросил дождаться окончательного решения заксобрания, прежде чем он покинет пост главы Екатеринбурга. Чтобы не потерять сразу все, — говорит источник Ura.ru.

Отметим, что официальных комментариев на этот счет власти пока не дают.

Как писал DK.RU, в Екатеринбурге началась смена власти в аппарате мэрии. 21 декабря заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов стал первым заместителем Александра Высокинского. Ожидается, что впоследствии он займет пост мэра города. А нынешний глава перейдет на работу в областное правительство.